Luci e ombre per la Squadra Corse nel Rally Coppa Città di Lucca

Pisa, 27 luglio 2023 – Rally Coppa Città di Lucca con solo due equipaggi all’arrivo dei cinque partiti per la Squadra Corse Città di Pisa in questo classico appuntamento estivo della specialità valevole per il CRZ (Coppa Rally VI Zona). Costante e veloce il duo composto da Luca Del Testa e Rocco Pempori con la usuale Fiat Seicento Kit curata dalla 2L Motorsport. Che ha colto la terza posizione di classe consolidando così la quarta posizione nella Coppa Italia VI Zona della classe A0 pur con solo due gare all’attivo.

Il ritmo della gara lucchese ha messo a dura prova il neo costituito equipaggio riuscendo ad essere costantemente a ridosso del podio per cogliere nelle ultime battute di gara il terzo gradino del podio. "Siamo contenti - ha detto a fine gara Del Testa e ha proseguito - la gara è stata difficile e le alte temperature hanno messo a dura prova sia noi che la vettura. Le ultime modifiche fatte hanno dato i frutti sperati ed essendo la prima volta che correvo con Pempori ci siamo subito ben adattati. Un terzo posto a Lucca con gli avversari che erano presenti vale come una vittoria".

Soddisfazione anche per Fabrizio Orsini navigato da Giusy Lembo che ha concluso con la sesta posizione di classe con la Peugeot 106 Rallye curata da Orsini Roberto. L’obiettivo del duo era quello di concludere la gara e macinare chilometri essendo fermi da quasi un anno, obiettivo raggiunto in vista del prossimo impegno il Rally di Casciana Terme in programma ad inizio settembre. Ritiro invece a poche battute dal termine per il duo Marchetti-Parducci su MG ZR 105 che quando erano saldamente in testa alla classe oltre che addirittura sempre sotto la trentesima piazza assoluta sull’ultima prova speciale hanno avuto noie meccaniche con principio d’incendio.

Ritiro anche per gli esordienti Gaetani-Motroni nel secondo tratto cronometrato per una uscita di strada con la Peugeot 106 Rallye che ha così rimandato la possibilità di fare esperienza con il loro nuovo impegno. L’atteso ritorno di Marchi-Salotti con la Renault Clio RS 2.0 è stato disatteso da noie al motore addirittura prima della partenza che ha così costretto il duo a rinunciare alla gara di casa. Prossimo appuntamento per la scuderia pisana l’Historic Rally di Salsomaggiore in programma il prossimo week end nella cittadina termale.