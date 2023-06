Lucca è a un passo dall’Udinese Poker di giovani nel mirino del Pisa

di Michele Bufalino

PISA

Tra uscite ed entrate il calciomercato nerazzurro entra nel vivo. Ormai in dirittura d’arrivo l’affare che porterà Lorenzo Lucca in Friuli all’Udinese. Ieri infatti era atteso l’incontro tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del calciatore per mettere a punto l’intesa sullo stipendio. Al Pisa andrà poco meno di un milione per il prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Niente da fare anche per il Genoa che ha provato a inserirsi all’ultimo momento nella trattativa. La fumata bianca è attesa per i prossimi giorni. Una scelta di comune accordo tra società nerazzurra e calciatore. Lucca infatti vuole giocarsi le proprie carte ad alti livelli e il Pisa non rappresenta una priorità per il giocatore, legato però da un contratto fino al 2026. A Giovanni Corrado e Aleksandar Kolarov il compito di fiutare l’affare migliore per valorizzarlo. Dopo l’assalto del Sassuolo, il prestito all’Ajax, le quotazioni di Lucca sono in crescita e ora è attesa la definitiva consacrazione per il ragazzo con la società nerazzurra che punta a guadagnare il più possibile da questa cessione. Nel frattempo in entrata ci sono quattro possibili affari, tutti riguardanti giovani profili. Il primo è il terzino destro Tommaso Barbieri, 20 anni, di proprietà della Juventus Next Gen. Il calciatore è seguito però anche dal Modena e dalla Reggiana. Questo possibile affare segue di pari passo il sondaggio dei nerazzurri per Alessandro Sersanti, centrocampista 21enne sempre appartenente al club di Torino. Chissà che i buoni rapporti tra Giovanni Corrado e Claudio Chiellini, tornato proprio nella società bianconera, non possano favorire queste uscite. Secondo Tmw invece Pisa, Napoli, Salernitana, Cosenza e Bari sarebbero sul portiere classe 2000 Gaetano Fasolino della Turris, dato che la società nerazzurra starebbe facendo valutazioni sul suo parco portieri. Conferme su Edoardo Soleri, attaccante classe 1997 del Palermo, quattro reti la scorsa stagione in terra siciliana in Serie B. Il Pisa lo segue da vicino assieme alla Reggiana e da Palermo arrivano conferme su più di un sondaggio da parte della società nerazzurra. Affare praticamente fatto in uscita invece con Cristian Sussi, terzino sinistro nerazzurro, che dovrebbe raggiungere presto il Fiorenzuola, tornando dove era già stato nella prima parte della scorsa stagione. Infine il mercato degli allenatori. Torna infatti di attualità il nome di Rolando Maran. L’ex allenatore del Pisa, esonerato la scorsa stagione con un contratto fino a giugno 2024 è seguito dal Lecce che avrebbe attenzionato, nel proprio casting anche Roberto D’Aversa e Marco Giampaolo per succedere a Marco Baroni sulla panchina pugliese. Per quanto riguarda Luca D’Angelo, seguito precedentemente da Cremonese e Ascoli, proseguono i contatti con il Cosenza, ma le parti non si sono ancora avvicinate. Niente di concreto invece sulle voci da Spezia emerse la scorsa settimana.