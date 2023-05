L’ex Mazzitelli: "Vogliamo il primato Un sapore speciale"

Già promossi in Serie A per la terza volta nella loro storia, ma non ancora appagati. Il Frosinone di Fabio Grosso arriva all’appuntamento col Pisa con un ultimo obiettivo da centrare, quello del primato del campionato cadetto. Un risultato positivo contro i nerazzurri infatti potrebbe regalare anche il successo nella lotta al titolo contro il Genoa, lontano 4 punti in classifica. Per Grosso il segreto della promozione sta tutto nell’aver vinto senza i riflettori puntati: "Abbiamo pensato solo a una partita alla volta. All’inizio non avevamo gli occhi addosso, e questo ci ha aiutato – dichiara il tecnico gialloblù –. Poi una volta in vetta tutti ci guardavano con occhi diversi. Noi non dovevamo vincere, ma volevamo vincere. E le prestazioni non sono mai mancate". Sono almeno quattro le assenze per il tecnico dei ciociari contro il Pisa. Out infatti Lulic, Mulattieri, Oyono e Marcianò, con uno specifico percorso di terapie per tutti e quattro.

Allenamento differenziato invece per Szyminski e Kone. Oggi pomeriggio dovrebbe essere confermata la squadra che ha trionfato contro la Reggina 3-1 nell’ultimo turno con Turati tra i pali, una difesa a quattro composta da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali, quindi un centrocampo a tre con l’ex Mazzitelli, Boloca e Gelli e infine un tridente offensivo con Insigne, Caso e Borrelli terminale offensivo, data l’assenza per infortunio di Mulattieri. Proprio l’attaccante Insigne ha caricato l’ambiente in vista della partita odierna: "Il campionato non è finito. Vogliamo mantenere il primato. Concludere da primi renderebbe la promozione ancora più speciale".