L’era Aquilani può iniziare

PISA

L’era Aquilani è pronta a scattare dai blocchi di partenza: oggi parte la preparazione sul terreno del campo sportivo "Marinoni" di Rovetta, con il nutritissimo gruppo di calciatori convocati per la preparazione in Val Seriana. Sono trentasette gli elementi che fino a venerdì 28 luglio saranno visionati dall’allenatore e dal suo staff, con l’obiettivo di comprendere chi potrà fare parte del nuovo progetto sportivo e chi invece potrà essere piazzato altrove durante il calciomercato. Lo ha confermato il presidente Giuseppe Corrado ai microfoni di Sky nel corso della cerimonia del sorteggio del calendario del campionato 2023-24: "Abbiamo individuato in Alberto Aquilani il profilo migliore per avviare un percorso del tutto nuovo. E come tutte le nuove storie, le pagine bianche sono interamente da scrivere: il tecnico durante il ritiro avrà modo di visionare e valutare tutti i calciatori, per capire chi potrà essere una valida risorsa. Soltanto dopo le sue valutazioni ci sposteremo sul mercato per perfezionare le operazioni utili a potenziare l’organico là dove saranno evidenziate carenze e lacune".

Il gruppo è composto da cinque portieri (Nicolas, Livieri, Guadagno, Loria e Vukovic), dodici difensori (Barba, Beruatto, Biagini, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Coppola, Hermannsson, Jureskin, Leverbe, Rus, Sapola), otto centrocampisti (Ionita, Marin, Mastinu, Nagy, Piccinini, Tourè, Trdan, Zuelli. De Vitis rientrerà a pieno regime soltanto a fine agosto a causa di un infortunio) e undici attaccanti (Bocs, Dubickas, Gliozzi, Masucci, Moreo, Raychev, Seck, Sibilli, Torregrossa, Lisandru Tramoni e Matteo Tramoni). Dopo i test e le visite mediche preliminari, da oggi scatterà il lavoro fisico vero e proprio per la formazione nerazzurra, che assaggerà gradualmente anche le proposte tattiche del nuovo allenatore. Le prime uscite in calendario del Pisa versione 2023-24 sono lunedì 17 luglio (alle 18) contro una selezione locale, domenica 23 luglio (alle 18) contro la Pro Sesto e giovedì 27 luglio (alle 18) contro il Fiorenzuola. M.A.