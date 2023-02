"Le nostre offerte per Esteves e Morutan"

di Michele Bufalino

PISA

Investimenti, crescita societaria e qualche retroscena. Così Claudio Chiellini, a tutto campo, presenta i nuovi acquisti di gennaio e fa il punto sulla situazione generale del sodalizio nerazzurro. "Ringrazio la proprietà per gli investimenti fatti – dichiara il direttore sportivo del Pisa, conscio che proprio i nerazzurri siano la squadra ad aver speso di più in questo mercato –. Penso anche ai riscatti di Torregrossa e Canestrelli, che dimostrano la volontà di far bene da parte della società". Arriva il momento di presentare i quattro nuovi arrivi del mercato, con particolare attenzione verso i retroscena che hanno portato in nerazzurro Stefano Moreo: "I giocatori che abbiamo preso ci aiuteranno sul lato umano e tecnico a raggiungere i nostri obiettivi - dichiara sicuro Chiellini -. Quella per Moreo è stata una trattativa lunga e devo dare merito a Giovanni Corrado di averci creduto molto da tempo. Abbiamo provato anche a prendere Andrea La Mantia e lo ringrazio per la disponibilità. I due giocatori erano i nostri unici obiettivi di questo inverno, un arrivo avrebbe sicuramente escluso l’altro".

Il direttore fa chiarezza anche sulla situazione di mercato che ha coinvolto Giuseppe Sibilli, poi rimasto in nerazzurro: "Sibilli è stato tra gli interessi di vari club, tra cui Brescia, Frosinone e Venezia – ammette il direttore –. Il Pisa è una società che quando acquista o cede un giocatore trova sempre un accordo con la controparte e poi con lo stesso giocatore. Alcune società avevano un accordo col giocatore, ma non con il Pisa, noi volevamo vendere alle nostre condizioni, ma non abbiamo trovato un accordo. Siamo felici che Sibilli abbia risposto sul campo e siamo i primi ad essere contenti che sia rimasto".

Porta ancora apertissima per i possibili riscatti di Olimpiu Morutan con il Galatasaray e per Tomas Esteves con il Porto. Le trattative con le rispettive società infatti proseguono: "A entrambe le società abbiamo fatto un’offerta a cifre più basse. Le trattative non si sono ancora chiuse e vedremo nelle prossime settimane oppure attenderemo il finale di stagione per i riscatti". Tempo anche di rinnovi. Nei prossimi giorni infatti Mastinu e Nicolas saranno ufficializzati: "Presto annunceremo i rinnovi di Nicolas e Mastinu, poi parleremo anche con Masucci. Sta facendo una grande stagione a livello umano e non solo. Nei prossimi giorni ci siederemo a tavolino con lui". Alla base dei programmi del Pisa c’è la patrimonializzazione: "Abbiamo investito soprattutto sui cartellini, patrimonializzando il parco giocatori – dichiara Chiellini –. Abbiamo anche tanti giocatori in prestito e un paio ceduti con diritto di recompra. Penso a Lucca, col quale ci sentiamo spesso sia con lui che con la proprietà dell’Ajax. Sta facendo bene nonostante la situazione più difficile degli ultimi anni per i lancieri. Penso a Leverbe, Loria, Bruschi, quest’ultimo capocannoniere in Serie D, o Dubickas. Penso a Susso Bamba, capocannoniere della seconda divisione slovena, per il quale abbiamo rifiutato tante offerte dalla serie superiore". Il percorso è tracciato, ma i conti Chiellini li vuole fare ad aprile: "Abbiamo una rosa forte - conclude il direttore -. L’ho sempre pensato. Vedremo quanto incideranno le eventuali penalizzazioni di Genoa e Reggina, ad aprile capiremo dove potremo essere".