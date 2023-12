Lavori al "Masoni"

Il centro sportivo Masoni di via Circonvallazione a Fornacette sarà oggetto di un progetto di ristrutturazione. I lavori verranno realizzati dalla società Casarosa, a cui il Comune ha affidato la gestione dell’impianto dal primo gennaio 2016 al 31 agosto 2024 tramite convenzione.

L’intervento di ristrutturazione rientra nelle disposizioni del decreto legislativo 38 del 28 febbraio 2021 "per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici".

Il provvedimento dispone "il riordino delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, con l’obiettivo di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza".

La documentazione relativa al procedimento è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Calcinaia. E su richiesta della stessa società Casarosa si è riunita la conferenza dei servizi che il 15 novembre ha "dato il suo assenso al documento in esame, dando atto che il progetto presentato risulta coerente con le previsioni".

Con la pubblicazione della documentazione necessaria e la convocazione della conferenza dei servizi, a cui hanno preso parte i vari enti locali, provinciali e regionali, compreso il comando provinciale dei vigili del fuoco, ognuno per le proprie competenze, è un passaggio fondamentale nell’iter tecnico-burocratico per poter arrivare all’avvio dei lavori. Al momento non è possibile stabilire con esattezza quando potrà essere aperto il cantiere e dato avvio all’intervento.