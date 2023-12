L’appuntamento. Pisascherma brilla in Francia

Nel circuito europeo U17 di fioretto brilla il sedicenne pisano Mattia Conticini, tesserato con il Pisascherma. Unico italiano ad arrivare alle fasi finali di una gara difficilissima per numeri ed elevato tasso tecnico. Erano infatti ben 240 gli atleti in gara a Cabries, in una tappa del circuito che per la scherma italiana era indicata dal Ct Stefano Cerioni come d’interesse per la scelta della squadra che andrà a rappresentare l’Italia ai prossimi campionati Europei e Mondiali Cadetti. Fra i venti italiani autorizzati a partecipare, il miglior risultato arriva proprio dal giovanissimo pisano, classificatosi ottavo. Dopo un girone con qualche sbavatura, Conticini ingrana la marcia giusta e assalto dopo assalto si ferma a un soffio dal conquistare un podio che sarebbe stato meritatissimo. Ma il Pisascherma torna da Cabries anche con le ottime prestazioni di Jacopo Del Torto e Lorenzo Calabrò. Da segnalare tra l’altro che la società pisana era l’unico club italiano insieme al Frascati Scherma a schierare ben tre atleti. Del Torto è stato artefice di un girone perfetto, con solo tre stoccate subite in tutti gli assalti. Il suo percorso in diretta è stato esemplare e senza troppe difficoltà fino all’incontro con il giapponese Kamide nei sedicesimi, dove forse qualche nervosismo di troppo ha fatto la differenza. Calabrò dopo un buon girone disputato con un percorso quasi netto (una sola sconfitta di misura) cede nel secondo turno di diretta con il francese Girardot. Infine, i tre pisani nella gara a squadre si fermano agli ottavi sconfitti 45-38 da una delle 4 squadre francesi, per poi concludere il torneo al nono posto.