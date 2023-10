Lancio di oggetti contro Beruatto. Multa da 10mila euro allo Spezia

Spezia-Pisa non è ancora finita. O meglio, forse adesso sì. Una partita che, nonostante sia stata priva di colpi sul campo, uno 0-0 dai pochi sprazzi e dalla tanta noia da un punto di vista dello spettacolo, ha lasciato tanto di cui parlare nei giorni successivi in seguito ai fatti avvenuti negli ultimi minuti. Considerando l’importanza della gara, la situazione di classifica complicata vissuta da entrambe le squadre (soprattutto per lo Spezia, ancora in zona playout) e la voglia di non perdere, la tensione è salita, fino a sfociare negli attimi finali. Nella giornata di ieri, quindi, la Lega B ha pubblicato il referto del giudice sportivo sulla nona giornata di campionato, ponendo, probabilmente, la parola fine alle polemiche. Sanzione importante allo Spezia, da Diecimila euro "per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, colpito alla testa un calciatore della squadra avversaria con un oggetto di medie dimensioni, senza conseguenze lesive". Così si può leggere sul comunicato. La decisione è relativa al momento che ha visto Beruatto, in seguito a un battibecco con Verde, posizionato sulla linea laterale in prossimità nella tribuna dove era situato gran parte del tifo spezzino. Il numero 20 nerazzurro quindi si è accasciato al suolo, dopo essere stato colpito da un oggetto lanciato proprio dalla tifoseria.

Tensione, però, che non si è sedata in quel momento, anzi. Per la prima volta in stagione, però, è stato il Pisa in questo caso a terminare in superiorità numerica. Alla fine del maxi-recupero (dodici minuti) assegnato dal direttore di gara, un fallo tattico commesso da Calabresi nei confronti di Ekdal, con l’obiettivo di fermare una possibile ripartenza ligure, ha portato il centrocampista svedese a reagire in modo negativo, colpendo con un calcio il difensore nerazzurro. Immediata la decisione di Doveri, che ha estratto il cartellino rosso. Un gesto per il quale il giudice sportivo ha adottato il pugno duro: tre giornate di squalifica. Per quanto riguarda i giocatori del Pisa: seconda ammonizione per Nicolas, prima sanzione invece per Lisandru Tramoni. Nessuno squalificato in vista della sfida con il Cittadella alla ripresa, per la quale Aquilani potrà contare anche sul rientrante Barbieri.

L.V.