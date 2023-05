Lanci lunghi e poche idee I difetti da correggere per continuare a lottare

di Michele Bufalino

Una squadra in caduta libera, senza riuscire a riemergere da una crisi profonda. Le ultime 3 giornate possono essere un’occasione per correggere atavici problemi in ottica playoff, oppure, se l’obiettivo dovesse sfuggire, queste ultime tre sfide possono rappresentare una base su cui riflettere per costruire la prossima stagione.

FRAGILITÀ MENTALE

Forse il problema più importante di tutti, a detta dei dirigenti, ma anche dello stesso tecnico Luca D’Angelo e dai senatori dello spogliatoio in più di un’occasione. La squadra nerazzurra è fragile mentalmente e, appena emergono le difficoltà di una partita, il Pisa si fa schiacciare e subisce fino a veder spesso sfuggire la vittoria. Disattenzioni, reti subite per primi o semplicemente episodi che finiscono per scombinare i piani studiati in settimana. Se questa squadra vorrà ancora provare a raggiungere i playoff da outsider l’unica strada è quella di risolvere questa problematica.

IL RENDIMENTO

DEL GIRONE DI RITORNO

Nelle prime 16 partite del girone di ritorno i nerazzurri hanno ottenuto solo 17 punti. Una media che li porterebbe al quindicesimo posto, in lotta per non retrocedere. Ancora più grave il rendimento delle ultime 8 e 5 partite, rispettivamente con 4 punti e un punto conquistato, che restituiscono la dimensione di una squadra che sembra trovarsi su un piano inclinato. Solo la Reggina, tra le squadra di alta classifica, ha fatto peggio del Pisa.

UN ATTACCO

CHE NON SEGNA

I problemi dell’attacco nerazzurro, la cui media realizzativa è sempre più bassa, si può spiegare in molti modi. Certamente Ettore Gliozzi non è più riuscito a segnare su azione dal 17 dicembre scorso, mentre Ernesto Torregrossa ha passato più tempo fuori dal terreno di gioco, con numerosi infortuni. Con uno Stefano Moreo che, solo ultimamente, è riuscito ad ambientarsi, il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Gaetano Masuccci che, con le due reti segnate nel girone di ritorno, è la punta più profilica del Pisa in questa fase del campionato, sintomo senz’altro di grande attaccamento da parte della bandiera nerazzurra, ma anche di qualcosa che non va.

IL CENTROCAMPO NON GIRA

Dal punto di vista tattico la ‘terra di mezzo’ è quella che ha fatto più prigionieri. I nerazzurri sono tra le prime tre formazioni del campionato di Serie B ad aver fatto maggior ricorso ai lanci lunghi. Il risultato è che alcune individualità, come Olimpiu Morutan, non sono più riuscite a creare gioco come visto nella seconda parte del girone di andata e anche gli attaccanti sono stati serviti male. L’infortunio di Touré è stata un’altra mazzata dal punto di vista del gioco, perché è venuta meno una certa imprevedibilità elevata a chiave del successo della rimonta nerazzurra dei mesi scorsi. Nagy e Marin non sono più riusciti ad attenersi ad altissimi livelli, spesso venendo squalificati per somma di cartellini o espulsioni dirette.

IL CALCIOMERCATO

DI GENNAIO

A conti fatti il calciomercato di gennaio non ha inciso in alcun modo. Emanuele Zuelli e Mario Gargiulo sono stati impiegati col contagocce, Christian Sussi è un oggetto del mistero, mentre Stefano Moreo non ha impresso quella svolta al reparto offensivo che ci si aspettava, figlia di un ambientamento molto lungo da parte dell’ex Brescia. In più anche alcuni giocatori si sono ‘persi per strada’. Come Lisandru e Matteo Tramoni, pagati l’estate scorsa 4 milioni e spariti progressivamente dai radar, quasi attestatisi ai livelli di Yonatan Cohen nella scorsa stagione.