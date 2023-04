La trasferta a Terni vietata ai tifosi pisani

di Michele Bufalino

Adesso è ufficiale. La trasferta di Terni è stata vietata ai tifosi nerazzurri, a prescindere dall’utilizzo o meno dello strumento della tessera del tifoso. E’ quanto deciso dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) in seguito ai fatti avvenuti prima di Pisa-Cagliari lo scorso lunedì dell’Angelo quando ci sono stati scontri tra forze dell’ordine e tifosi per evitare che le due curve si incontrassero. Tutto è iniziato come una valutazione da parte delle autorità, analizzata la dinamica degli eventi che produrrà, secondo quanto emerso, numerosi Daspo (gli investigatori sono al lavoro per individuare i protagonisti della vicenda, al setaccio le telecamere) per i componenti di entrambe le tifoserie: "Alla luce di quanto avvenuto - scriveva il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno -, non potendosi escludere il ripetersi di analoghi comportamenti violenti anche in occasione delle prossime partite delle due compagini, con conseguenti ripercussioni sulla tutela dell’ordine della sicurezza pubblica, si richiede ai prefetti di Parma e di Terni, sentiti i rispettivi questori, di valutare la possibilità di adottare come prescrizioni il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Cagliari per la gara Parma-Cagliari e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Pisa per la gara Ternana-Pisa".

Dalla valutazione si è passati poi ai fatti e, con l’ultima determina dell’Osservatorio, i tifosi nerazzurri non potranno assistere al Liberati di Terni per seguire la squadra. Il rischio però è che le decisioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico non finiscano qui, poiché all’orizzonte, dopo sfida di Terni, ci saranno altre due trasferte valutate storicamente ‘a rischio’ contro l’Ascoli (1 maggio) e contro il Brescia (13 maggio). La squadra di D’Angelo quindi rischia di non poter avere l’apporto del pubblico in tutte le ultime trasferte della stagione regolare, nel momento più delicato della stagione, quando il Pisa si gioca l’accesso ai playoff per la Serie A.

Per i tifosi non resta quindi che seguire le vicende del Pisa in altri modi, attraverso la tv o maxischermi. Per l’occasione infatti, il parco La Nunziatina, nel centro storico a ridosso di Corso Italia, aprirà i cancelli per permettere a tutti coloro che vorranno accorrere di seguire, sul maxischermo, un ledwall di oltre 11 metri nel proprio spazio eventi. Non solo Ternana-Pisa, ma anche Pisa-Bari del prossimo 23 aprile vedrà la possibilità di seguire il match sul maxischermo de La Nunziatina. L’ingresso è gratuito e per la prenotazione dei posti bisognerà rivolgersi direttamente al giardino eventi. La sfida potrà essere seguita anche sui tradizionali canali televisivi come Sky, ma anche sulle piattaforme online di Dazn o Helbiz. Per chi invece non potrà seguire la partita in diretta alla tv ci sarà anche Punto Radio, l’emittente ufficiale del Pisa Sporting Club, con la diretta sulla frequenza 91.6. Dopo la partita, come sempre, in serata, l’appuntamento con gli approfondimenti sarà dedicato alle emittenti locali di 50 Canale, con La Voce dagli Spogliatoi e Telegranducato, con la trasmissione Il Rossocrociato.