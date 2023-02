La storia sorride ai nerazzurri Sono 8 i successi

Il bilancio della sfide interne con il Venezia è connotato da forti tinte nerazzurre. Complessivamente il Pisa ha ospitato i lagunari 17 volte: i successi sono 8, i pareggi 5 e le sconfitte 4. Andando in ordine di tempo, troviamo un segno X e un rovescio: il 4 maggio 2021 gli arancioneroverdi riuscirono a recuperare il doppio svantaggio – firmato Marconi e Marsura – e chiusero sul 2-2; l’anno prima fecero ancora meglio ribaltando il momentaneo 1-0 di Masucci con le reti di Aramu e Longo, conquistando un successo pesante. Per ritrovare l’ultima vittoria casalinga del Pisa contro la formazione veneta bisogna "scomodare" i playoff di Serie C del 2007. Dopo il pareggio della gara di andata (1-1), all’Arena Garibaldi i nerazzurri chiusero la pratica rimontando il vantaggio ospite con le realizzazioni di Ceravolo, Biancone e Braiati.

M.A.