La sfida col Cosenza impegni e risultati

Fra cinque giorni il Pisa incrocerà gli scarpini con la terza compagine più internazionale della cadetteria. L’attuale turno di impegni delle formazioni nazionali, infatti, ha certificato il terzo posto del Cosenza per numero di tesserati convocati in giro per il mondo: i calabresi hanno salutato ben 5 calciatori, posizionandosi così alle spalle proprio del Pisa (6) e del Parma (primo con 8 giocatori spediti in tutto il mondo). Mister Viali, al pari di D’Angelo, dovrà attendere ancora qualche giorno prima di riabbracciare Klavins (convocato nella Lettonia Under 17), Nasti (Italia Under 20), Novello (Australia Under 23), Marinacci (Honduras Under 20), Salihamdzic (Bosnia Erzegovina Under 21). Per quel che riguarda invece i nerazzurri impegnati lontano dalla Torre, c’è da registrare l’ottima prestazione di Olimpiu Morutan con la sua Romania nella prima sfida di qualificazione a Euro 2024, vinta per 2-0 in casa dell’Andorra.

Il nostro numero 80 ha confezionato l’assist con un delizioso tocco di destro per il colpo di testa di Man (Parma) che ha aperto le marcature della serata. Morutan è partito titolare e ha lasciato il campo al 73’, mentre Marius Marin è subentrato al 65’. Soltanto tribuna invece per il terzo nerazzurro: Adrian Rus. Anche la Lega B ha celebrato le qualità di Olimpiu Morutan sottolineandone la grande abilità nell’uno contro uno: da inizio campionato il folletto romeno è il calciatore che ha portato a termine la maggiore percentuale di dribbling (50 su 87, 58%), più di Franco Vazquez del Parma (51%), Giuseppe Caso del Frosinone (47%) e Albert Gudmundsson (57%).

M.A.