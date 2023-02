La rivincita delle neopromosse venute dalla C col vento in poppa

C’era una volta la Serie B del doppio salto, quella delle ‘matricole terribili’, capaci di arrivare in cadetteria dalla Serie C e dominare, oppure sorprendere, ritrovandosi l’anno successivo in Serie A. Sono però alcune stagioni, dal Lecce del 2018-19, che questo non avviene più in maniera regolare. In questa stagione però, si sta assistendo a una vera e propria rivincita delle neopromosse, capaci di volare a ritmi serrati, di sorprendere e cercare la via della promozione. Se si osserva infatti la classifica del torneo cadetto, tutte e quattro le formazioni arrivate dalla Serie C 2021-22 stanno volando in campionato. Il Bari si trova al terzo posto in classifica, assieme al Sud Tirol, mentre il Modena è ottavo, con gli stessi punti del Palermo. In poche parole, tutte sono in gioco per cercare di promuovere in Serie A, nonostante piccoli periodi di flessione. Tornando indietro nella storia, nell’era dei tre punti per vittoria sono 14 le formazioni che hanno fatto il cosiddetto ‘doppio salto’, passando nel giro di due anni dalla C alla centrando le due promozioni consecutive. L’impresa infatti è riuscita a: Bologna (1994-95 e 1995-96), Empoli e Lecce (1995-96 e 1996-97), Como e Modena (2000-01 e 2001-02), Napoli e Genoa (2005-06 e 2006-07), Cesena (2008-09 e 2009-10), Novara (2009-10 e 2010-11), Frosinone (2013-14 e 2014-15), Spal e Benevento (2015-16 e 2016-17), Parma (2016-17 e 2017-18) ed una seconda volta il Lecce (2017-18 e 2018-19). L’anno prima il Benevento fu stato capace di un ulteriore record: prima squadra a giocare nel 201617 la Serie BKT da debuttante assoluta nella propria storia ed essere subito promossa in serie A, ovviamente eccezion fatta per il primo campionato assoluto della storia cadetta, quello del 1929-30 – quando le promosse furono Casale e Legnano. Quest’anno Bari, Palermo, Sud Tirol e Modena vedono davanti a sé la strada apertissima di promuovere passando dai playoff. Il Pisa, se arriverà a giocarsi contro una o più di queste squadre il traguardo più ambito, potrà però contare sull’esperienza degli ultimi anni.

Chissà che, proprio il fattore ‘matricola’ non possa ritorcersi contro a chi ha vissuto tutto l’anno sull’onda dell’entusiasmo, ma i conti si faranno a giugno