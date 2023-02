La rivincita del vichingo e il ritorno di Antonio

di Michele Bufalino

Nel gioco di Luca D’Angelo i due pilastri sono sempre stati i due centrali difensivi a guardia del reparto nerazzurro. Come ha sempre ribadito il tecnico solitamente restano in campo per tutta la partita e l’equilibrio non ne viene quasi mai alterato. Nelle ultime 4 partite il Pisa ha subito solo 2 reti, con la difesa che è tornata ad avere un ruolo centrale. Ma come stanno i vari protagonisti di questo reparto? Con Barba ancora in forse, ecco il punto della situazione.

CARACCIOLO - Proprio da Caracciolo parte l’analisi dei centrali nerazzurri. Il difensore non gioca da ormai 9 mesi, a causa dell’infortunio al crociato che lo ha fermato nel momento clou della scorsa stagione, contro il Cosenza, in piena corsa playoff, ma in partitella D’Angelo lo sta provando ormai nella rotazione dei papabili titolari. Domenica ad esempio ha svolto tutta la partitella al fianco di Hermannsson. "Quando gli chiederò di esserci, sono sicuro che mi dirà di sì", aveva dichiarato D’Angelo pochi giorni fa.

HERMANNSSON - Il vichingo venuto dall’Islanda è ormai diventato titolare inamovivile della difesa nerazzurra. Arrivato in punta di piedi dopo aver vinto tutto in Danimarca, dopo aver superato un problema che si portava dietro fin dal finale dello scorso campionato, nessuno gli ha più tolto il posto, tanto che nelle ultime 12 partite ha saltato solo un impegno, quello contro il Sud Tirol. Oltre ad essere un centrale, è stato anche schierato terzino sia nel corso della scorsa stagione, sia in questa, l’ultima volta poche settimane fa contro il Genoa.

RUS - Dopo un periodo di ambientamento, Adrian Rus sembra essersi preso la difesa nerazzurra. Il rumeno, a lungo tra panchina e tribuna, con poco minutaggio, ha giocato tutte le ultime quattro gare di campionato, dopo non aver visto il campo per due mesi, tanto da mettere in dubbio anche la sua permanenza a Pisa, quando il suo procuratore, Giovanni Becali, aveva reso noti alcuni mal di pancia del calciatore, che a gennaio è rimasto però in nerazzurro per giocarsi le proprie carte, con un D’Angelo che ha iniziato a dargli fiducia contro il Genoa e da quel momento non ha più saltato una partita. Tra le sue armi anche i calci di punizione, fiore all’occhiello del rumeno.

BARBA - Arrivato al Pisa per sostituire Leverbe, Federico Barba sta vivendo un breve momento di stop, dopo aver saltato per una contrattura muscolare l’ultimo impegno dei nerazzurri contro il Venezia. Il centrale dai piedi educati Tra i difensori è quello che ha giocato di più con 21 presenze e, a parte un paio di problemi muscolari di poco conto che hanno fatto saltare al calciatore in tutto 3 partite, saltò solo la sfida contro il Como per somma di ammonizioni. Il Pisa lo ha sfilato al Benevento, dov’era un punto fermo della difesa dei sanniti, corteggiandolo a lungo questa estate prima di portarlo al Pisa.