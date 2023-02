La Ribot Cup è irlandese Successo per Jamie Powell

L’irlandese Jamie Powell ha vinto al 15^ edizione della "Ribot Cup" al termine delle previste tre prove a punteggio; al secondo posto e al terzo posto si sono classificati due allievi fantini inglesi: Billy Loughnane e Aidan Keley. Con il convegno dell’ultima domenica di febbraio l’ippodromo ha intrapreso quella che è chiamata la "primavera dell’ippica pisana", una metafora per indicare una serie di importanti eventi sportivi ma anche di iniziative che animeranno l’ippodromo di San Rossore e la città fino al clou della domenica del 133° premio "Pisa". Primavera sia pure come metafora ma non certo favorita (neppure simbolicamente) dal meteo visto che, dopo la violenta del mattino, verso mezzogiorno la temperatura si è abbassata di botto trasformando la pioggia in neve sciolta. In questo clima eroico si è disputata la "Ribot Cup" con l’esito che abbiamo detto. Il verdetto è giunto dopo le previste tre prove. Nella prima, il premio "Alex Piombo", metri 1200, è stata vinta da da Nuance World (A, Jelley) davanti a Bagliore mentre la seconda prova, premio "Magistris", metri 2000, ha visto il successo di Paperone (J. Powell) davanti a Viburno; Nella terza e decisiva corsa, il premio "Scuola allievi fantini", metri 1500, Breguet Man (J. Powell) ha avuto ragione di Ace the Case decretando la classifica finale così come abbiamo indicato all’inizio di queste note.

Ai vincitori delle batterie e ai primi tre classificati della finale sono andate le coppe messe in palio da Alfea e consegnate dal direttore generale, Emiliano Piccioni, oltre a oggetti di abbigliamento tecnico offerti dalla ditta "Ornella Prosperi" di Milano; a tutti i partecipanti un oggetto-ricordo dell’evento pisano offerto ancora da Alfea. Tecnicamente la corsa di maggior spicco era il premio "MiCaSa Immobiliare", condizionata sui 2200 metri, prova sponsorizzata da un’agenzia nota e apprezzata nella compravendita di immobili anche per l’attenzione e l’assistenza prestata al cliente in ogni fase dell’operazione. Favoriti i due portacolori della scuderia Stefano Botti Turf a vincere è stato invece "Il Grande Black".

A consegnare la coppa in palio al proprietario del vincitore Monica Paternò, titolare dell’agenzia. Hanno concluso il programma i premi "Sabrina Rossin", metri 1500, dedicato a una grande sportiva e riservato ai gentlemen rider e alle amazzoni, e vinto da Clean Emperor (C. Sanna) e dal premio "Gladiolo", metri 2000, vinto da Lo Scassinatore (D. Di Tocco). Si torna a correre giovedì ma già si affilano le armi per la domenica prossima allorché il prato degli Escoli proporrà i due attesi Handicap Principali, premi "Galileo Galilei", metri 2200, e "Federico Regoli", metri 1600, al quale da quest’anno sarà collegato il Memorial "Silvio Parravani" che di Regoli fu uno dei fantini preferiti.

Renzo Castelli