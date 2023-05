La Reggina sempre più nei guai Penalità anche per il Parma

Sono diventati 7 i punti di penalizzazione della Reggina. In seguito al nuovo deferimento al Tribunale Nazionale Federale, per i mancati pagamenti di alcuni stipendi e dei contributi infatti, la Procura Federale ha chiesto 4 punti di penalizzazione che si sono aggiunti ai 3 precedenti. La classifica così è stata riscritta e, a causa di questa nuova penalizzazione, i calabresi scendono a quota 42 punti, a sole 4 lunghezze di vantaggio dai playout. Un punto in meno anche per il Parma che quindi cala di una lunghezza restando al quinto posto (51 punti) a parimerito con il Cagliari.