La pisana Matilde Piccinocchi con la maglia della Nazionale all'Euro Hockey

Pisa, 14 gennaio 2025 - C’era anche un’atleta gialloblu ai campionati all’Euro Hockey Indoor Championship che si è tenuto dal 10 al 12 gennaio scorsi a Walcz, in Polonia. Matilde Piccinocchi, pisana, ha infatti indossato la maglia della nazionale italiana, in una competizione a cui hanno preso parte anche Polonia, Svizzera, Austria, Croazia e Turchia.

Un’occasione di rilievo che ha dato parziali soddisfazioni. Le azzurre hanno infatti chiuso l’Europeo con un quarto posto, portando a casa due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Per Piccinocchi non è stata la prima convocazione in nazionale: ha già infatti giocato sia nella U19 che nella U21. Nel 2021 inoltre, con tre compagne di squadra, ha fatto parte della nazionale azzurra che ha partecipato a Lucerna all’Euro Youth Championship II.

Piccinocchi, centrocampista, è stata premiata nel 2016 come la più giovane partecipante della finale U14. Ha conquistato i titoli U18 e U16 all’aperto e U16 indoor. Studentessa di Fisica, lo scorso anno si è anche classificata seconda al concorso “Studio e sport: si può!”, promosso dall’associazione Ansmes, tra i migliori studenti-atleti.