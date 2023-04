La Nuoto Uisp 2003 brilla ai Criteria Nazionali giovanili

Pisa, 21 aprile 2023 – Mese di aprile denso di impegni per i ragazzi della Nuoto Uisp 2003 di Cascina, prima con i Criteria Nazionali giovanili, poi con il Campionato Italiano di nuoto di fondo in vasca ed infine con i Campionati Italiani Assoluti. Tutti eventi organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto che si sono svolti nello splendido impianto olimpionico di Riccione. I primi a scendere in acqua sono stati i più giovani dei criteria: ben 5 atleti cascinesi si sono qualificati riuscendo ad ottenere i tempi limite imposti dalla federazione e comunque ad essere tra i migliori 30 atleti in Italia della propria categoria.

In grande evidenza dopo le 6 medaglie ed i 5 titoli ai regionali toscani Giulia Meucci, classe 2008, che si è qualificate in 6 gare tra stile, misti e farfalla; ottime le prestazioni sia nei 50 che nei 100 farfalla dove si migliorava e si piazzava tra le prime 20 atlete. Ma è stato nello stile libero dove ha dimostrato tutto il suo valore in quanto nella gara dei 100 stile addirittura si piazzava 5° nella classifica italiana e non paga di questo otteneva il 6° ed 8° posto rispettivamente nei 200 Sl con il favoloso crono di 2’03”15 e nei 50 Sl con il record personale di 26”32, a dimostrazione dell’ottimo stato di forma raggiunto per questa competizione. Al debutto in questa competizione la coetanea Matilde Bertolone che si è cimentata nella gara veloce dei 50 dorso e nonostante la legittima tensione dovuta al debutto mette in acqua la giusta grinta e determinazione risalendo molte posizioni in classifica.

Altra atleta al debutto la giovanissima Matilde Bevilacqua classe 2010, che paga comprensibilmente qualcosa in termini di prestazioni rispetto agli splendidi risultati dei regionali dove aveva conquistato il titolo a delfino, ma comunque disputa un ottimo campionato nelle 2 gare a farfalla e nei 200 misti facendo tesoro dell’esperienza che le servirà per i Campionati estivi. Per il settore maschile spettacolare debutto di Lorenzo Guidotti classe 2008, che non subisce la tensione e si migliora sia nei 200 che nei 400 misti piazzandosi al 6° e 10° posto in classifica tra i migliori specialisti della categoria.Ottime prestazioni del più grande Alessandro Sonetti classe 2004 che nuota un grande 100 farfalla e poi stabilisce il proprio record personale nei 50 stile con il crono di 23”17, confermandosi tra i migliori 15 velocisti della categoria e 7° tra i nati del suo anno.

Nei giorni seguenti è sceso in acqua Lorenzo Rizzolo classe 2005, anche lui alla prima in una competizione nazionale nella complicatissima gara dei 5000 mt di fondo in vasca. Nonostante la non perfetta forma a causa degli impegni scolastici che lo vedranno impegnato con l’esame di maturità scende in acqua con la solita cattiveria, portando a casa un'ottima prestazione. Per concludere il capitano Fabio Moni e Paola Gamba hanno gareggiato ai Campionati Italiani Assoluti che erano trasmessi in diretta Raisport sia per le batterie al mattino che per le finali del pomeriggio, campionati che servivano come qualificazione per i prossimi mondiali di luglio in Giappone.

Moni ha gareggiato nella sua gara dei 50 stile, dove per pochi centesimi non è riuscito a stabilire il proprio personale confermandosi però a livelli assoluti nella velocità in Italia. Spettacolari le prestazioni di Paola Gamba, classe 2004, al suo primo Campionato assoluto riesce a non farsi intimorire e si migliora in tutte e tre le gare risalendo molte posizioni in classifica piazzandosi al 22° posto assoluto a pochi centesimi dalla finale B nei 50 stile con il crono di 26”41; ottimi anche i riscontri cronometrici nei 100 stile dove si migliora di oltre 1 secondo con 57”38 e nei 50 farfalla con il tempo di 28”36.

I dirigenti ringraziano gli atleti complimentandosi con loro ed i tecnici Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci, inoltre Marta Malorgio e Matteo Benedetti della palestra BeActive di Cascina che curano con grande professionalità ed attenzione la preparazione atletica dei ragazzi e le società Gesport di Cascina ed ABC di Pisa che mettono a disposizione degli atleti gli spazi necessari per la loro preparazione.