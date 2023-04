La marcia dei 350 verso Ascoli Stop alla prevendita stasera

Saranno circa 350 i tifosi che, da Pisa, si muoveranno verso Ascoli per accompagnare i propri beniamini alla ricerca del successo. Una trasferta importantissima poiché arriva nel momento più difficile della stagione. Ci sarà ancora tempo però, per chi vuole organizzarsi all’ultimo minuto, per acquistare i biglietti, al costo di 14 euro. Il settore ospiti del "Del Duca" infatti ha una capienza di 900 posti e la prevendita terminerà improrogabilmente questa sera alle 19. Non sarà consentito il cambio nominativo, ma il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone.

Importante: "Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società ascolana". Questo il percorso consigliato dalle autorità per raggiungere lo stadio. Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord. Intanto, per chi non potrà essere presente in trasferta, ci sarà anche per questo fine settimana il maxi schermo della Nunziatina, in centro storico vicino a Corso Italia, con il suo ledwall di oltre 11 metri quadrati. Il punto ristoro metterà a dispoizione birra, bevande e panini, ma è consigliata fortemente la prenotazione inviando un messaggio al 3487039623.

A proposito di trasferte importanti, la formazione Under 13 del Pisa Sporting Club vola alle fasi nazionali e centra un grande obiettivo. La squadra guidata dall’allenatore Marco Salvadori è entrata con pieno merito tra le 16 compagini che si giocheranno il titolo nazionale. Questa la rosa dei nerazzurri: Niccolò Aliperti, Armand Bapary, Giacomo Barsottelli, Nicola Benedettini, Matteo Berni, Andrea Bertozzi, Mattia Bologna, Matteo Bracci, Kevin Capitoni, Tommaso Caputo, Francesco Carbonella, Samuele Ceccarelli, Tommaso Corsini, Tommaso De Robertis, Alessandro Di Simo, Giovanni Grisafi, Gabriele Gronchi, Andrea Guidi, Diego Iuppa, Mattia Mammini, Zayed Marine, Davide Mariotti, Mattia Montagnani, Niccolò Nannetti, Giuseppe Olivieri, Gabriel Papi, Kevin Pergjioni, Nicolas Raciti, Federico Ramacciotti, Duccio Rinaldini, Gregorio Santomauro.

I nerazzurri sono stati inseriti nel gruppo 4 e il prossimo 14 maggio, a Bari, si giocheranno l’accesso alle final four sfidando nel loro gruppo Roma, Lazio e Napoli. Le Final Four che assegneranno il titolo si disputeranno al Centro Coni di Tirrenia il 3-4 giugno 2023.

Mic. Buf.