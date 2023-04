La grande impresa dei Lupi

Nel campionato di Serie B i "Lupi" piegano al quinto set la capolista Civita Castellana imponendosi in casa per 3-2. I giovani biancorossi di Pagliai partono forte, subiscono la reazione dei viterbesi, quindi pareggiano i conti, facendo infine loro il quinto set per 15-12. Due punti vanno ad Arguelles e compagni ed uno ai laziali. L’impresa dei santacrocesi permette all’Arno di Castelfranco di portarsi a meno uno dalla capolista Civita Castellana, restando lì, in agguato, per sferrare l’assalto finale al primato, nelle ultime quattro giornate. I biancoverdi di Mattioli sono infatti passati per 3-0 a Foligno sul campo della Italchimici, soffrendo soltanto nella seconda frazione, vinta per 27-25. Nelle altre due Da Prato e compagni hanno imposto il loro maggior tasso tecnico prevalendo per 25-17 e 25-18. In alto la classifica vede Civita Castellana condurre a quota 56, poi ecco l’Arno (55) ed infine i "Lupi" (50). Laziali e castelfranchesi dovrebbero terminare nelle prime due posizioni partecipando ai playoff promozione. I "Lupi" sono un tantino in ritardo ma la loro prova, contro i civitonici è stata a tratti entusiasmante. A Prato sono stati infine sconfitti per 3-2 i pontederesi del Gruppo Lupi ed i lanieri hanno vanificato al tie-break la rimonta dei ragazzi di Lazzeroni, portatisi sul 2-2. Il quinto set è terminato per 15-9. M.L.