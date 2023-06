La festa della Grandi Turris

Festa grossa, nei giorni scorsi, per la Grandi Turris che conquista l’accesso alla seconda divisione al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza. In un Palazzetto dello Sport gremito di gente, le ragazze di coach Fioretti hanno la meglio sulle padrone di casa superandole per 3-2. Fioretti parte con il “sei+uno” composto dalla diagonale palleggiatore-opposto occupata da Seghetti e Scalambra, Bravetti e Lattanzi bande, Valtriani e Casucci centrali con Cervelli libero. Sin dai primi punti del primo parziale la sfida è equilibrata e la Turris si aggiudica il set. Nel secondo set la storia non cambia. I due sestetti continuano a dare spettacolo. L’equilibrio regna sovrano fino al 22-22 ma è l’Elba a spuntarla. La Turris ritorna in campo con Bravetti e Manieri e banda. Le biancoverdi reagiscono bene riuscendo a conquistare il set e a riportarsi in vantaggio (26-24). Le elbane rispondono prontamente vincendo il quarto parziale (25-23) e allungano la gara al tie-break. Nel quinto set le pisane con grinta riescono a trovare il 14-13 e sulla prima match ball un attacco della Bravetti regala il successo alla Turris.