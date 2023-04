La conta di D’Angelo aspettando Idrissa

Ultimi preparativi in vista della trasferta di Terni per Luca D’Angelo e il gruppo squadra nerazzurro. Dopo il rientro di Gaetano Masucci e Tomas Esteves il Pisa ora deve solo recuperare Alessandro De Vitis e Idrissa Touré. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, il centrocampista tedesco potrebbe essere a disposizione contro il Bari nella gara del prossimo 23 aprile, così come De Vitis. Il lavoro dello staff medico è infatti improntato al recupero per il prossimo scontro diretto casalingo da parte di entrambi i giocatori, che saranno rivalutati all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo la formazione non dovrebbe differire troppo da quella vista contro il Cagliari, a meno che, con il ritorno di Esteves, D’Angelo non decida di passare fin da subito alla difesa a tre. Salgono anche le quotazioni di Emanuele Zuelli, apparso in buona forma e dimostrando autorevolezza in mezzo al campo. Non è escluso che, in queste ultime partite, non gli venga concessa una chance da titolare.

M.B.