La classifica avulsa premia il Venezia Ecco perché il Pisa adesso è nono

A due curve dal termine, è arrivato il momento dei calcoli e delle tabelle. Perché il Pisa resta ampiamente in corsa per l’obiettivo dei playoff. Dopo il successo casalingo contro la Spal – che avvicina virtualmente gli estensi alla Serie C -, il Palermo ha toccato quota 48, superando in sul colpo Pisa, Ascoli e Venezia. I siciliani adesso si ritrovano così al settimo posto. Lo Sporting Club invece è in compagnia di marchigiani e lagunari e si apre così lo scenario della classifica avulsa: in caso di arrivo a pari punti tra tre o più squadre, la prima discriminante è il conteggio dei punti raccolti negli scontri diretti disputati tra le stesse compagini. E in caso di equilibrio anche nella serata del 19 maggio, quando si giocherà l’ultima giornata, a finire fuori dagli spareggi sarebbe proprio la squadra di Luca D’Angelo. Il Pisa contro l’Ascoli ha raccolto 3 punti e 2 pareggi contro il Venezia, per un totale di 5 lunghezze. Il Venezia ha racimolato lo stesso bottino, mentre l’Ascoli con 2 successi sarebbe a quota 6 punti e, di conseguenza, all’ottavo posto.