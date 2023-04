La battaglia prosegue sui social

E’ guerra aperta anche sui social network per Pisa-Bari. I tifosi pugliesi infatti, attraverso pagine e commenti, hanno offeso pesantemente l’allenatore del Pisa Luca D’Angelo, ma anche i dirigenti nerazzurri con epiteti più o meno riferibili. La pagina "SoloBari" ad esempio, che conta oltre 23 mila follower, non le ha mandate a dire al tecnico nerazzurro: "D’Angelo parla di errore grave e di triangolo chiuso tra arbitro e Morachioli, probabilmente lo fa per nascondere gli errori tecnici (quelli sì) palesati dal suo Pisa, costato 45 volte il nostro Bari. Caro D’Angelo - scrivono su "SoloBari" - sarebbe bello ammettere di aver detto una fesseria e non appellarsi a cose inesistenti. In caso contrario si consiglia l’uso di pasta Fissan, pare possa lenire i bruciori".

La ‘battaglia’ tutta social si è svolta anche sulle pagine della Lega B, ma anche sui profili social del Pisa e del Bari. Da "allora hanno ragione i livornesi" dichiarato dai supporter pugliesi, passando per "Avete giocato in 13 contro 10 anche in sala var" dichiarato da diversi supporter nerazzurri. Non sono mancate le faide e gli sfottò con immagini e meme di vario tipo. Una partita che si continua a giocare sempre di più fuori dal campo e che, se dovesse ripetersi in eventuali playoff, potrebbe portare ad alzare ancora di più la temperatura tra le due tifoserie, come una pentola a pressione. "Ai playoff non ci incontreremo - scrive infine la pagina ‘Quelli che il Pisa’, ma è un augurio più per voi che per noi. In caso di playoff non avremo nulla da perdere noi, voi?".

M.B.