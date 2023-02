La battaglia della fantasia Morutan sfida Vazquez

di Michele Bufalino

Sarà una sfida sull’asse Romania-Argentina quella che si svolgerà questa sera al Tardini. Una battaglia tutta di fantasia, completamente concentrata nei numeri del folletto nerazzurro Olimpiu Morutan e del sudamericano col vizio del gol Franco Vazquez. I due calciatori infatti primeggiano in varie classifiche del campionato cadetto. Per quanto riguarda il numero 10 del Parma, i numeri dicono che sta costringendo gli avversari a fare gli straordinari per fermarlo. Vazquez infatti ha subito ben 102 falli nel corso di questo campionato, ben 40 in più del secondo della classifica. Come tiri nello specchio della porta l’argentino è a quota 23, con il quinto posto assoluto, così come i tiri effettuati a partita, ben 3 che lo pongono al decimo posto. Vazquez è anche il calciatore che ha tirato di più verso la porta avversaria, più di tutti gli attaccanti del campionato di Serie B con 74 conclusioni. I punti in comune iniziano quando si deve fare la conta di assist e gol tra Vazquez e Morutan. Entrambi infatti hanno realizzato 7 reti e servito 5 ultimi passaggi nel corso del campionato. Diversamente dall’argentino però, il rumeno tira meno verso la porta, con 1,29 conclusioni a partita (sesto posto assoluto) e 24 tiri nello specchio totali (quarto posto assoluto). A sorprendere è il numero di cross messo in mezzo dal folletto rumeno, che ha servito ben 116 traversoni, con il sesto posto del campionato in questa speciale classifica. Parma e Pisa però non è tutta nello scontro tra i due trequartisti, ma è anche una partita dedicata all’efficacia di alcuni calciatori, seppure in ruoli diversi.

Il migliore in tutto il campionato, da questo punto di vista, è Tano Masucci. Il numero 26 infatti è secondo assoluto come numero di gol per tiri (0,29) ed è al secondo posto come gol per tiri verso la porta (0,80). Unendo queste due statistiche Masucci ne esce come il calciatore più efficace in zona gol di tutto il campionato. Meglio di lui ha fatto solo il difensore Enrico Del Prato del Parma che ha segnato un gol per ogni tiro verso la porta, realizzando 3 reti su 3 tiri calciati verso la porta avversaria, di fatto un record per questo campionato, con una media perfetta. Occhio però anche all’attaccante polacco Adrian Benedyczak, con 0,75 in questa speciale statistica di gol per tiro, che lo fanno primeggiare nella graduatoria dei migliori calciatori del torneo. Tra i migliori giocatori del campionato ci sono anche altri quattro giocatori delle rispettive squadre. Attenzionati saranno infatti anche Sohm e Inglese, il primo con 0,33 assist nei 90 minuti per passaggio, mentre il secondo è uno di quelli che calcia di più con 3,10 tiri a partita.