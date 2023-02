Kemas, una giornata "no"

Porto Viro

3

Kemas Lamipel

0

PORTO VIRO: Garnica 4, Krzysiek 12, Sperandio 8, Erati 11, Pierotti 10, Sette 9, Russo (L), Zorzi, Barone n.e, Vedovotto n.e, Lamprecht (L) n.e, Maccarone n.e, Bellei n.e, Iervolino n.e. All: Battoccho.

KEMAS LAMIPEL: Coscione 1, Motzo 15, Truocchio 4, Vigil, Maiocchi 3, Colli 8, Morgese (L), Compagnoni 1, Hanzic 4, Arguelles 3, Loreti (L) n.e, Giovannetti n.e, Favaro n.e. All: Mastrangelo.

Arbitri: Autori e Armandola.

Successione set: 25-20; 25-19; 25-17. Batt. sbagliate Porto Viro: 11; Aces: 2; Muri: 12. Batt. sbagliate Lupi: 14; Aces: 3; Muri: 2.

Porto Viro – Giornata no dei "Lupi" nel Delta del Po. A Porto Viro i portacolori della Kemas Lamipel escono battuti per 3-0 dai veneti di coach Battocchio. E’, una sconfitta, per il modo in cui si verifica, un po’ imprevista. I biancorossi di Mastrangelo, reduci dalla prestigiosa vittoria sulla capolista Tonno Callipo, cedono senza colpo ferire, restando passivi per l’arco della gara. E’ impressione generale, sia a Santa Croce, come nelle altre città delle squadre partecipanti al campionato di A2, che quest’anno il fattore campo reciti un ruolo fondamentale. Vincere fuori casa diventa alquanto difficoltoso. Ci sono degli autentici fortini da espugnare ed il PalaParenti è uno di questi. Quando i conciari giocano fuori, il loro rendimento è molto meno brillante rispetto a quanto mostrato in casa. Questa regola vale un po’ per tutti. Non deve essere una scusante. Purtroppo, è un dato di fatto. Ieri Porto Viro non ha avuto alcun problema a piegare una formazione impacciata e non del tutto connessa sulla gara. I punteggi, nei tre set, sono sempre stati larghi, per chi conduceva, vale a dire per Krzysiek e compagni. I tre parziali sono stati uno la fotocopia dell’altro. La Kemas Lamipel ha partecipato alla gara, non l’ha fatta. Per niente. E così la scena se la sono presa i lagunari, nelle cui file ha diretto le operazioni l’ex Garnica, un regista che a Santa Croce non trovò grandi consensi nella stagione 2011-12. Porto Viro ha giganteggiato a muro con 12 chiusure contro le sole 2 degli ospiti. Al centro Erati è salito spesso in cattedra, particolarmente nel terzo set con una serie di muri vincenti. Mastrangelo ha chiamato vicino a sé la squadra nei dovuti frangenti, ma non era proprio serata. La gara è scivolata via lentamente ed inesorabilmente, permettendo a Sette e soci di portarsi a soli due punti dai "Lupi" i quali hanno mantenuto il terzo posto. Domenica prossima la Kemas Lamipel sarà a Cuneo. Servirà un atteggiamento diverso contro i piemontesi.

Marco Lepri