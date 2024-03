Kemas Lamipel vince 3-1 contro Porto Viro: trionfo dei Lupi nella sfida di volley

KEMAS LAMIPEL

3

PORTO VIRO

1

KEMAS LAMIPEL: Coscione 2, Lawrence 18, Pardo 9, Cargioli 4, Parodi 12, Allik 10, Loreti (L), Giannini, Brucini, Russo, Colli 2, Gatto n.e, Matteini n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

PORTO VIRO: Garnica 3, Barotto 16, Zamagni 2, Barone 3, Sette 1, Pedro 10, Morgese (L), Tiozzo 8, Zorzi, Bellei, Eccher 3, Sperandio 6, Lamprecht (L) n.e, Charalampidis n.e. All: Morato.

Arbitri: Nava e Venturi.

Successione set: 25-21; 25-13; 15-25; 25-21.

Batt. sbagliate Lupi: 17; Aces: 8; Muri: 9. Batt. sbagliate Porto Viro: 22; Aces: 4. Muri: 10.

Spettatori: 250.

SANTA CROCE – Tre punti per i Lupi, vittoriosi per 3-1 sui veneti del Porto Viro. All’andata, la squadra del delta del Po venne superata per 3-0 dalla Kemas Lamipel che, ieri pomeriggio, ha fatto di nuovo bottino pieno contro i nerofucsia di Morato. In totale sono stati 6 i punti sottratti alla squadra di Rovigo che tuttavia parteciperà con ogni probabilità ai play-off di fine stagione, tagliando fuori dai giochi i conciari di Bulleri. Il tecnico biancorosso, nel quarto set, è stato "assistito" dal consigliere Urbino Taddei il quale gli ha "consegnato" - con la prontezza di un dirigente sveglio e navigato - dalla tribuna stampa, il punto del 21-18 invitandolo a chiedere il video check, dopo un errore al servizio di un giocatore avversario. Bulleri l’ha immediatamente ascoltato e, sul susseguente servizio, è stato il caraibico Lawrence a conquistare l’ace del 22-18. A quel punto il più era fatto per una Kemas Lamipel protesa verso la conquista del risultato pieno. Per la cronaca la quarta frazione è terminata sul 25-21 dopo un attacco out dell’attaccante Pedro. In precedenza, i conciari avevano fatto loro il primo parziale (25-21) e, subito dopo il secondo, con Pardo sugli scudi: 25-13. La risposta ospite non si era fatta attendere, col muro rodigino attento sulle incursioni, prontamente frenati per una rapida risposta al doppio vantaggio di Coscione e compagni. Il terzo parziale ha visto prevalere Barotto e soci col punteggio di 15-25, i quali hanno così rimesso in discussione il risultato finale. Nel quarto gioco, equilibrio iniziale (3-3 e 6-6) interrotto poi dai tentativi di fuga della truppa biancorossa. Colli è subentrato a Parodi, dandogli fiato sul 12-10, venendo poi sostituito a sua volta dallo stesso compagno di squadra sul 23-21. Porto Viro non si è più reso pericoloso ed i Lupi hanno chiuso il discorso su 25-21. Il libero Loreti è stato premiato come mvp della gara. I padroni di casa si sono presentati con Parodi ed Allik di banda e la scelta si è rivelata vincente. Ora due trasferte (Brescia e Grottazzolina) attendono i Lupi. Poi chiusura con Siena.

Marco Lepri