Kemas Lamipel a Cuneo per migliorare fuori casa

SANTA CROCE

Oggi pomeriggio la Kemas Lamipel gioca in trasferta a Cuneo. I biancorossi di Mastrangelo saranno impegnati (ore 18) ai piedi delle Alpi Marittime. Le ultime due trasferte al Nord Est, contro Prata di Pordenone e Porto Viro, hanno visto i conciari soccombere per 3-0.

Certificato definitivamente che, il pericolo (a livello sportivo), può arrivare in futuro proprio da queste nuove zone emergenti, resta da capire cosa si debba fare per migliorare il rendimento esterno. Esprimersi, se non proprio ottimamente, come al PalaParenti, quantomeno sufficientemente. In settimana la squadra ha lavorato anche in questo senso. In trasferta i Lupi non sono sicuri. Vengono aggrediti al servizio ed iniziano i primi problemi. Cuneo è squadra forte, soprattutto in casa, dove capitalizza al massimo ma, negli ultimi anni, i santacrocesi hanno messo a segno qualche "colpaccio" nel bell’impianto piemontese.

Maiocchi e compagni sono chiamati ad alzare il loro livello lontano dalle mura di casa, a tenere il ritmo di gioco degli avversari – nel caso in cui questi lo impongano – ed a ribattere, colpo su colpo, tenendo alta la concentrazione. Nel corso della settimana il tecnico Mastrangelo ha lavorato sotto tutti gli aspetti. Febbraio proponeva tre difficili appuntamenti per la Kemas Lamipel: uno in casa (Vibo Valentia) e due in trasferta (Porto Viro e Cuneo). L’obiettivo iniziale era quello di mantenere il terzo posto e, al momento, questo è stato centrato.

Dopo la trasferta odierna mancheranno cinque partite alla fine della stagione regolare. I Lupi vorranno chiuderla con il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. Il calendario, sulla carta, dà una bella mano.

Marco Lepri