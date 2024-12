Julia Khvasechko, dagli USA alla XXV Maratona di Pisa da pacemaker

Pisa, 2 dicembre 2024 - Passione, esperienza, entusiasmo, altruismo, generosità, solo alcune delle doti dei 90 pacemaker selezionati per portare al traguardo i runner della XXV Maratona di Pisa di domenica 15 dicembre.

Nei mesi primaverili sono state aperte le candidature alle quali hanno partecipato centinaia di podisti e a cui è seguita la selezione da parte della esperta coordinatrice Federica Romano, già impegnata nella valutazione dei requisiti dei pacemaker di Run Rome The Marathon e, in tandem con Marica Tozzato, di Venicemarathon.

Tra i pacemaker, merita una menzione speciale la newyorkese di origini ucraine Julia Khvasechko, esperta nel suo compito che ha svolto in maratone come New York, Chicago, Londra, Berlino e persino alla Acea Run Rome The Marathon dello scorso 17 marzo 2024, quando è stata anche premiata da Athletica Vaticana con la Coppa degli Ultimi, un riconoscimento per la capacità di rinascere e ripartire sempre, anche di fronte a circostanze che sembrano insormontabili e che nello sport trova la metafora nel traguardo finale.

La storia di Julia inizia in un letto di ospedale quando, mentre combatteva contro un cancro al cervello, ha visto scorrere gli oltre 50mila runner della blasonata Maratona di New York. Da lì un percorso lunghissimo dove il talento è stato frutto di tenacia, voglia di vivere, estenuanti fisioterapie ed il ritorno alla possibilità di camminare dopo ben due anni e che ha portato Julia a correre oltre 300 maratone in tutto il mondo.

Ben 90 i pacer che, con un occhio al cronometro ed uno alla coda di runner che si affidano a loro per trasformare la fatica in allegria e centrare l’obiettivo tempo, saranno riconoscibili dalla canotta dedicata e dai palloncini legati sulla schiena. Sono 55 i pacer impegnati nella maratona, di questi, 43 sono italiani e 12 stranieri provenienti da Belgio, Estonia, Germania, Olanda, Spagna, UK e USA. All’interno di questa compagine sono presenti 37 uomini e 18 donne che copriranno i tempi da 3h00’00” a 6h00’00” con la possibilità di seguire anche i pacer fitwalker, previsti dalle 5h30’00” alle 6h00’00” ad intervalli di 15 minuti.

Per la Pisanina Mezza Maratona, saranno presenti 35 pacer, 32 italiani e 3 stranieri provenienti da Olanda e Spagna. Il gruppo è costituito da 21 uomini e 14 donne che andranno a coprire i tempi da 1h24’00” a 3h00’00” e, anche in questo caso, la possibilità di accodarsi ai pacer fitwalker per chiudere la propria gara nei tempi che vanno dalle 2h45’00” alle 3h00’00” ad intervalli di 15 minuti.

Al via domenica 15 dicembre tre eventi: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics, Pisanina Mezza Maratona 21,097km, entrambe omologate Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run.