"Io, sul tetto d’Europa. Un giorno esaltante"

di Michele Bufalino

Con una prova superlativa la pisana Vittoria Pinna, 17 anni, è diventata campionessa d’Europa under 17 nel fioretto femminile. L’atleta del Club scherma Antonio Di Ciolo a Tallinn, in Estonia, ha infatti dominato dall’inizio alla fine della manifestazione, fino a battere un’altra italiana, Greta Collini, con il punteggio di 15-13 in finale.

Pinna, complimenti per la vittoria. Ci racconti il suo percorso fino alla medaglia.

"E’ stata una cavalcata esaltante. Ho fatto un percorso completo fin dai gironi con 6 vittorie su 6. A quel punto, nella fase ad eliminazione diretta, ho avuto consapevolezza e ho tirato molto bene. Agli ottavi infatti ho avuto la meglio sulla polacca Nowakowska grazie a un 15-6, poi ho battuto la turca Ai ai quarti di finale e in semifinale ho affrontato la moldava Josan battendola 15-8. In finale ho trovato la mia amica e compagna Greta Collini ed è stato l’incontro più difficile della giornata per ovvi motivi, ma l’ho gestito bene e ho fatto tutto il necessario per vincere".

Quali sono state le sue sensazioni nel corso degli Europei?

"Sin dall’inizio ho sempre avuto quell’ansietta che però mi spingeva a fare sempre meglio, ma ero molto sicura di quello che potevo fare. Ho fatto una preparazione ottima per questi Europei, mi sono concentrata solo su questo".

E adesso quali sono i suoi prossimi obiettivi?

"L’obiettivo adesso sono i Mondiali. La manifestazione si svolgerà dall’1 al 12 aprile a Plovdiv, in Bulgaria, ma in mezzo avrò tante prove degli assoluti under 20 per prepararmi al meglio. Voglio fare tutto il possibile per potare a casa la vittoria".

Sono arrivati tanti tributi nei suoi confronti dopo la vittoria, a partire dal suo liceo, il Buonarroti, passando per la scuola Di Ciolo.

"Sono molto contenta di rendere fiere le persone che mi stanno vicino, soprattutto i maestri in palestra e la mia famiglia. In particolar modo il mio punto di riferimento e maestro Simone Piccini, oltre Enrico Di Ciolo e Jafar Al Shishani, che mi hanno sempre appoggiato in questo percorso".

A livello personale invece cosa si aspetta?

"Devo prima di tutto rimettermi in pari con la scuola, è importante e ci tengo molto, soprattutto per il sostegno che mi stanno dimostrando i miei professori e compagno. Voglio continuare ad andar bene a scuola nonostante i miei tanti impegni sportivi".

E quali sono i suoi sogni nel cassetto?

"L’obiettivo e sogno è sempre quello di essere la più forte tra i grandi. A fine stagione voglio entrare in uno dei gruppi sportivi italiani per fare un passo in più nella mia carriera".

Dediche particolari?

"La dedica è sempre per Antonio Di Ciolo che è venuto a mancare due anni fa e naturalmente verso i miei genitori, la mia famiglia, Simone Piccini e tutti gli altri maestri con cui lavoro in palestra, passando per i miei preparatori Carmelo Fallica e Tommaso Chiappelli, ed infine tutti i miei compagni di sala e amici".