Inizia la nuova stagione: la Squadra Corse ai nastri di partenza del “Tuscany Rally”

Pisa, 16 febbraio 2024 – La Squadra Corse Città di Pisa presente alla prima gara stagionale toscana, oltretutto rally inedito essendo alla prima edizione, il Tuscany Rally sia in versione con vetture moderne che storiche. Una gara che si affaccia per la prima volta nel variegato panorama rallystyco non solo toscano e che presenta un percorso dinamico e impegnativo oltre che compatto. Tre prove speciali in programma Sant’Angelo (PS- 1-4-7) di Km. 6,85 Torrenieri (PS 2-5-8) di Km. 5,58 e Murlo (PS 3-6-9) di Km. 5,01 da ripetersi tre volte per un totale di nove tratti cronometrati per Km. 52,32 su un percorso globale di Km. 350,50.

Buonconvento sarà la sede logistica della manifestazione dove oltre alle verifiche pre e post gara sarà predisposta la partenza in programma domenica 18 febbraio alle ore 07.31. Sempre a Buonconvento, a fine di ogni giro, ritorneranno gli equipaggi per il riordino e il parco assistenza, a fine dell’ultimo giro invece previsto l’arrivo finale a Montalcino a partire dalle ore 17.30.

Saranno quattro i conduttori appartenenti alla Squadra Corse Città di Pisa presenti al 1° Tuscany Rally: con il numero 112 sarà l’equipaggio al completo del sodalizio pisano ad essere tra i protagonisti della gara riservata alle auto storiche con l’impegnativa e prestigiosa Ford Sierra Cosworth con cui ha colto la quinta piazza al Rally della Fettunta nel dicembre scorso.

Sempre nelle storiche un co-pilota rientra a correre dopo un anno di assenza ossia l’esperto Federico Riterini che affiancherà l’esordiente Andrea Machetti su A112 Abarth (numero assegnato 126) con il compito di far fare al pilota esperienza e tagliare il traguardo. Tra le moderne un altro co-pilota che, uscito dal Corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa del 2022, si sta sempre più affermando in questo difficile ma affascinante ruolo ossia Andrea Calandroni che affiancherà Riccardo Rosticci su Peugeot 208 Rally4/R2 con cui lo scorso anno colse la vittoria di classe al Rally delle Colline Metallifere.

Nel frattempo la scuderia pisana ha aperto le iscrizioni al 25° corso co-piloti che si svolgerà nel mese di marzo su otto lezioni teoriche a cui vanno aggiunte due prove pratiche tra cui l’ultima prova pratica programmata invece per lunedì 1° aprile (Pasquetta). Mercoledì 27 marzo sarà effettuata la prima prova pratica del corso dove gli allievi affiancheranno un conduttore della scuderia e, in auto, effettueranno un percorso dalla lunghezza di una settantina di chilometri composto da una decina di settori dove sarà simulata una gara con tanto di cartelli, orologi, tabella distanza tempi e cronometro.

Questo permetterà agli allievi di familiarizzare con il road book, cronometro e tabella di marcia. Ultima lezione sarà effettuata, come già detto lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta) nella tenuta del Ciocco, sede oltretutto della gara d’apertura del Campionato Italiano Rally dove sarà simulato un rally con vetture da rally e dove saranno messe in pratica le fasi di preparazione della prova speciale, le cosiddette note della prova speciale (già analizzate nella serata dedicata) lettura note e gestione del tempo, oltre che prendere diretto contatto e confidenza con tutti i componenti di sicurezza presenti in una vettura da corsa.

A tutti gli iscritti saranno consegnate dispense e quaderno delle note oltre che materiale didattico utile per approfondire i vari aspetti della disciplina. Le lezioni saranno tenute oltre che dai componenti della scuderia anche da alcuni dei migliori professionisti del settore ed a fine corso sarà consegnato oltre che l’attestato di partecipazione, l’attestato di corso prima licenza necessario per il rilascio della licenza e materiale tecnico utile per iniziare a correre. La quota di partecipazione al corso è di 250 euro. Per informazioni ed iscrizioni [email protected] o 3474433930, inoltre è disponibile il modulo d’iscrizione su sito www.squadracorsepisa.it.