Incroci e speranze contro Brescia e Spal I nerazzurri devono fare bottino pieno

Premessa. Tutte le ipotesi sono soggette a un paio di aspetti imperscrutabili e imprevedibili: prospettive basate sul condizionale e la previsione "per assurdo" che il Pisa riesca in una "impresa" che manca da oltre due mesi, vincere due partite consecutive. Due turni separano i nerazzurri dal traguardo e, nonostante il percorso disastroso dell’ultimo mese e mezzo, la compagine di mister D’Angelo si ritrova ancora in piena corsa per la qualificazione ai playoff. La lotta per un posto nella griglia degli spareggi promozione sembra essersi assottigliata a sei squadre. Dentro ai playoff sono Palermo (48 punti) e Ascoli (46), rimarrebbero fuori: Pisa e Venezia (anch’essi a 46, ma dietro ai marchigiani per la classifica avulsa), Reggina e Modena (45 punti).

Palermo. Nel penultimo turno i siciliani faranno visita al Cagliari, "obbligato" a vincere per tenere in vita la speranza di salire al quarto posto. Chiusura di torneo in casa contro il Brescia, che potrebbe essere ancora in corsa per centrare i playout. Ascoli. I bianconeri nel prossimo fine settimana ospiteranno il Cosenza, più che mai determinato a tornare al successo e tentare di artigliare la salvezza diretta. Ultimo turno col brivido: scontro diretto con la Reggina, ancora in lotta per i playoff nonostante la penalizzazione di -7. Pisa. I nerazzurri per avere più chance possibili di rientrare nella griglia playoff devono fare bottino pieno contro Brescia e Spal. Sabato 13 maggio al "Rigamonti" gli uomini di D’Angelo troveranno un ambiente infuocato, che non concederà niente: le "rondinelle" devono obbligatoriamente vincere per continuare a credere nella salvezza. Nell’ultimo turno invece all’Arena potrebbe arrivare una Spal già matematicamente retrocessa in C.

Venezia. Anche i lagunari nel prossimo week end dovranno vedersela con un avversario disperato: il Perugia è costretto a vincere per mantenere concrete le speranze di agganciare i playout. Finale di campionato contro il Parma, in corsa per centrare il miglior piazzamento possibile tra il quarto e il sesto posto.

Reggina. Confronto molto duro col Bari al "San Nicola": i pugliesi vogliono chiudere il discorso sul terzo posto. Poi lo scontro diretto all’ultima giornata con l’Ascoli.

Modena. I "canarini" faranno visita al Benevento virtualmente retrocesso, dopodiché chiuderanno ospitando il SudTirol, a caccia di punti pesanti per mantenere il quarto posto.

M.A.