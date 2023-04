In vendita i biglietti per Ascoli-Pisa

Pisa, 25 aprile 2023 - La società Ascoli Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Ascoli-Pisa, in programma allo Stadio “Del Duca” lunedì 1 maggio (ore 15) inizierà mercoledì 26 aprile (ore 16) TAGLIANDI - Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare esclusivamente i tagliandi relativi al Settore Ospiti (capienza n.900 posti); la prevendita terminerà improrogabilmente alle ore 19.00 di domenica 30 aprile. I biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone al prezzo di 14 euro. La società Ascoli Calcio informa inoltre che non sarà consentito il cambio nominativo e che il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone. Importante: “Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it)“.

INFO UTILI - Questo il percorso consigliato per raggiungere lo stadio. Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

SUMMER CAMP - Tornano anche quest’anno i Pisa Summer Camp, riservati a ragazze e ragazzi di un’età compresa tra i 6 e i 15 anni. L’appuntamento è fissato dal 12 al 30 giugno con 3 settimane di calcio, sport e sano divertimento con indosso una maglia nerazzurra e sul petto il simbolo dell’amore verso questi colori. Queste le info principali anche se per sapere tutto sull’edizione 2023 dei Pisa Summer Camp il consiglio è quello di cliccare sul sito ufficiale all’indirizzo www.camp.pisasportingclub.com

Date. I Pisa Summer Camp si svilupperanno su 3 settimane: 1 settimana. 12-17 giugno 2 settimana. 19-24 giugno 3 settimana. 26-30 giugno

M.B.