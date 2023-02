Impresa Pisa, la chiave della vittoria: l’analisi

La festa dopo il gol di Marin

Pisa, 25 febbraio 2022 – Fra i molti meriti del Pisa vi, forse una virtù – più di altre – ha reso possibile il giusto ribaltone finale: saper mantenere la lucidità nel momento più difficile. Tornare a giocare a pallone con razionalità, dopo un primo tempo schizofrenico, ha rappresentato la chiave necessaria per pervenire alla vittoria. Un successo che vale tantissimo: in termini di punti, ovvio, ma anche sotto il profilo emotivo. Con una ripresa intelligente il Pisa riesce a sconfiggere i propri demoni (essere di nuovo in svantaggio all’Arena), raddrizzare il match tecnicamente (non banale, visto che era rimasto in dieci uomini) e poi portarlo a casa senza troppi patemi.

Partiamo dall’inizio, ovvero da quando l’incubo ha iniziato a materializzarsi. Bisogna ben dire che con gli arbitri il Pisa è piuttosto – se vogliamo metterla così – sfortunato. L’espulsione incomprensibile di Hermannsson al 30esimo del primo tempo cambia volto alla frazione trasformando una godibile partita in una corrida. Otto minuti dopo il rosso all’islandese, ecco quello che appare il colpo letale: Santoro concede un rigore al Perugia per fallo di mano di Esteves. L’argentino Casasola trasforma dal dischetto e festeggia sotto la Nord provocando la panchina nerazzurra e moltiplicando la gazzarra.

Nel clima infuocato della ripresa il Pisa riesce a giocarsi l’unica carta a propria disposizione: prendere in mano il match e tornare a «parlare» di calcio. Il Perugia impiega poco a sfaldarsi. Un colpo da biliardo di Morutan rende impossibile ogni estremo tentativo di salvezza di Gori. E, al 13’ della ripresa, Marin realizza uno di quei gol che resteranno a lungo nell’immaginario collettivo grazie ad una sventola da fuori al volo che vale il prezzo del biglietto. Il 2-1 in dieci uomini manda in tilt gli umbri che non riusciranno mai – se non negli ultimissimi minuti – a repricare con un minimo di senso logico. Così la squadra di D’Angelo disinnesca tutto: polemiche arbitrali e probabili «processi» per il rendimento casalingo.

Una vittoria, dunque, meritata e preziosa in una settimana determinante per il campionato. Con il turno infrasettimanale – martedì a Parma e sabato ancora in casa con il Palermo – il campionato compie un’accelerata importante. Intanto godiamoci il successo: non è da escludere che a giugno, quando ripercorreremo il film dell’intera stagione, questa vittoria possa essere ritenuta come uno dei 3-4 snodi cruciali della stagione.