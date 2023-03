Impegni archiviati Domani si riparte

di Michele Bufalino

PISA

Da poco più di un mese è tornato in campo Antonio Caracciolo, dopo 9 mesi di infortunio che lo avevano tenuto lontano dal terreno di gioco, a causa della rottura del legamento crociato. Il rientro del difensore centrale ha dimostrato, nei numeri e nelle prestazioni, quanto mancasse un giocatore come lui al Pisa. Il finale di stagione dei nerazzurri diventa quindi quel finale che lo stesso Caracciolo non ha potuto avere lo scorso anno e che forse, avrebbe anche indirizzato diversamente la storia recente nerazzurra. Già nelle quattro gare in cui è stato chiamato in causa a partire dal suo rientro contro il Perugia i nerazzurri hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio, con una media di 2,5 punti a partita e due sole reti subite (0,50 a partita). Numeri che si alternano alla media di 1,34 punti a gara senza l’impiego di Caracciolo in campo e una media di 1,11 reti subite.

Insomma, l’apporto del difensore dimostra quanto abbia spostato gli equilibri il suo rientro, contribuendo a dare un nuovo scossone alla classifica. Pensare che, nell’ultimo mese, l’unica sconfitta del Pisa è arrivata contro il Modena, nell’unica partita in cui D’Angelo ha lasciato Caracciolo in panchina. La prova del nove arriva dalla scorsa stagione. Con l’ex Brescia, Verona e Cremonese in campo il Pisa ha totalizzato 1,75 punti a partita. Senza invece la media si abbassa drasticamente addirittura a 1,16 punti per match.

Impietoso anche il dato sulla media dei gol subiti nel corso dello scorso campionato e dei playoff. Con il difensore nativo di Tempio Pausania al centro della difesa il Pisa ha subito solo 0,91 reti per partita, mentre senza il suo apporto i gol subiti si alzano a 1,5 per gara. Più che indizi, si tratta di prove tangibili. Caracciolo, che è tornato anche a vestire i gradi di capitano, è dunque un leader nato, un giocatore che ha dimostrato, schierato insieme con Hermannsson, Barba o Calabresi, quanto, in così poco tempo, ogni altro compagno di reparto possa beneficiare di un miglioramento nei dati e nelle prestazioni in campo dalla sua presenza.

Adesso di fronte a sé il Pisa ha 8 battaglie da vivere fino alla fine. L’appuntamento col destino si chiama Cosenza. Proprio contro la squadra la cui direzione sportiva è affidata all’ex diesse Roberto Gemmi, che portò a Pisa Caracciolo, il calciatore vide infrangersi molte porte lo scorso anno e anche i propri sogni. Fu proprio nel corso di quella partita che il difensore si fermò per infortunio, fu proprio lì che i nerazzurri persero la loro ultima chance di promozione diretta. Ora Caracciolo vede passare nuovamente il treno della storia, pronto a salire sulla locomotiva che può portare i nerazzurri ai playoff.

Due gli obiettivi, per mantenere il quinto posto per poter così disputare il turno preliminare da una posizione di vantaggio o tentare il tutto per tutto e cercare di recuperar punti a Bari e Sud Tirol, partendo direttamente dalle semifinali.