Imbattuto da otto partite ma pesa l’incognita diffide

Sull’onda del grande entusiasmo c’è un Cagliari anti-Pisa in gran forma, imbattuto da 8 partite e con il suo tecnico, Claudio Ranieri, che ormai ha messo tutti d’accordo. Uno dei punti forti di questa squadra, in crescendo, è il suo portiere, Radovanovic. Ormai verso la sostituzione nel mercato invernale, l’estremo difensore si è rivelato una saracinesca, diventando un punto fermo della formazione sarda, subendo solo 5 gol nelle ultime 8 partite. Ed è proprio nel reparto arretrato, davanti a Radovanovic, che ci sono i dubbi maggiori di formazione per l’ex allenatore del Leicester. La squalifica di Zappa ha condizionato ampiamente la settimana dei rossoblù, ma secondo quanto emerge alla fine Ranieri, che a inizio settimana aveva anche valutato la difesa a tre, sceglierà invece di confermare la difesa a quattro, per il 4-3-1-2 come modulo di gioco. Davanti al portiere in gran forma ci sarà Di Parto a destra e Azzi a sinistra, mentre al centro ci sono due giocatori per tre maglie. Goldaniga potrebbe affiancare Dossena, o sarà Obert a sostituire l’ex difensore nerazzurro dei tempi della presidenza di Carlo Battini. Due le certezze a centrocampo i cui nomi sono Makoumbou e Nandez. Da un lato il primo sta diventando il calciatore di cui il Cagliari ha bisogno, con verticalizzazioni e gioco rapido, dall’altro Nandez è un leader nato. Per l’ultimo slot allora saranno Lella o Deiola a giocarsi la maglia da titolare, con il primo che appare leggermente favorito. Infine la questione offensiva. Sulla trequarti ci dovrebbe essere Mancosu, imprescindibile dietro le due punte. Qui la maglia assicurata è quella di Lapadula, vero e proprio uomo più atteso del match con 16 reti in 26 partite. L’italo-peruviano ha segnato 9 gol nelle ultime 7 partite. Uno dei pericoli maggiori, per i sardi, arriva dalle diffide. Ci sono 5 giocatori che, se ammoniti, potrebbero saltare il prossimo match. A Dossena e Azzi si sono aggiunti, questa settimana, Goldaniga, Altare e Makoumbou. Il reparto arretrato è quello senza dubbio più a rischio squalifica. Da Cagliari ci sarà un gran seguito con almeno 6-700 tifosi che arriveranno all’Arena per un’atmosfera, da parte di entrambe le tifoserie, da tutto esaurito.

Michele Bufalino