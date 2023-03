Il Tomas in difesa Autorevole in campo

Due prestazioni autorevoli per Tomas Esteves con la maglia del Portogallo Under 21, in previsione degli Europei di fine stagione. Il calciatore ha infatti giocato metà tempo, da titolare, contro la Norvegia, nel 3-0 con cui i suoi hanno vinto la partita, mentre precedentemente, da subentrato, aveva contribuito alla vittoria 2-0 con i pari età della Romania, giocando complessivamente poco più di 90 minuti, senza aver speso molte energie in queste amichevoli. Il giocatore prima disputerà eventualmente i playoff col Pisa, poi a partire dal 21 giugno sarà protagonista del torneo europeo under 21.