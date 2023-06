Il tecnico Aquilani, firma entro la settimana

di Michele Bufalino

Tra annunci, incontri e calciomercato, l’agenda dei direttori nerazzurri è più fitta che mai. Arrivano infatti conferme sulle tempistiche di annuncio del nuovo tecnico Alberto Aquilani che, come noto, firmerà un biennale fino al 2025. L’allenatore è atteso in sede nella giornata di domani ed entro venerdì dovrebbe arrivare l’annuncio da parte della società. Sempre tra domani e venerdì invece è atteso l’incontro tra Gaetano Masucci e la dirigenza del Pisa in merito alla questione rinnovo. Per ‘Tano’ l’occasione di valutare il prolungamento di un altro anno del proprio contratto, ritardando il ritiro da giocatore. In entrata intanto Kolarov e Giovanni Corrado dimostrano di ascoltare molto le valutazioni di Aquilani. Tra i calciatori richiesti dal tecnico infatti ci sarebbe anche Filippo Distefano, classe 2003, attaccante. Improbabile però che un eventuale affare si possa fare da subito, perché il giocatore dovrebbe essere portato in ritiro con la prima squadra della Fiorentina prima di decidere. Una linea giovane quella nerazzurra. Alessandro Bianco, 20 anni centrocampista è un’altra trattativa importante tra i nerazzurri e la Fiorentina Primavera che potrebbe declinarsi in prestito eventualmente nelle prossime settimane. Fari puntati su Mattia Zanotti, 20 anni dell’Inter, che potrebbe arrivare anche lui con una formula di prestito con diritto di riscatto. Linea aperta anche con Claudio Chiellini, tornato ad essere diesse della Juventus Under 23. I nerazzurri vorrebbero Tommaso Barbieri (20 anni, difensore) e Alessandro Sersanti (21 anni, centrocampista). Su Barbieri, così come Sersanti, c’è però anche il Modena. Restano in piedi anche i contatti per Edoardo Soleri, 25 anni, di proprietà del Palermo. Il giocatore potrebbe muoversi a titolo definitivo.

In uscita invece sono ben 3 gli affari in dirittura d’arrivo. Da un lato Andrea Cisco, ormai promesso sposo del Sud Tirol, dall’altro Christian Sussi in direzione Fiorenzuola, mentre per Lorenzo Lucca si attende l’inizio di luglio per l’ufficializzazione del passaggio in prestito oneroso di circa un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni all’Udinese. Intanto Leonardo Ubaldi è conteso da tre squadre. Oltre all’Avellino ci sarebbero il Renate, ma soprattutto la Pro Vercelli che si sono interessate a rilevare il calciatore. Altra importantissima trattativa quella relativa a Idrissa Touré, ormai sempre più vicino al Genoa. Il Pisa però per cederlo ha chiesto ai liguri 2,5 milioni di euro e, a quanto emergerebbe, non accetterebbe contropartite, con il chiaro obiettivo di realizzare una plusvalenza, dato che Touré arrivò a titolo definitivo per un milione di euro dalla Juventus. Il Pisa però è aperto anche alle cessioni di Beruatto (valutazione della società nerazzurra di circa 4 milioni), Barba, Hermannsson (sondaggio del Modena) Marin (si valutano solo offerte superiori ai 3 milioni) e Torregrossa.