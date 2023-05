Il successo manca da 10 anni

Pisa e Frosinone si incrociano per la tredicesima volta sul prato dell’Arena: il bilancio dei precedenti è di 3 vittorie nerazzurre, 3 sconfitte e 6 pareggi. Nella passata stagione i ciociari furono l’unica squadra capace di infliggere una battuta d’arresto agli uomini di mister D’Angelo: il 15 gennaio 2022, al ritorno in campo dopo la sosta invernale, il Pisa perse 3-1 nonostante fosse riuscito a passare in vantaggio con Masucci allo scadere della prima frazione. La vittoria dello Sporting Club manca da oltre dieci anni: il 24 marzo 2013, in Lega Pro, Scappini siglò il pareggio per il Pisa e al 95’, dal dischetto, capitan Favasuli fece esplodere la festa nerazzurra. La prima sfida della storia tra le due compagini è datata 15 maggio 2005 (in C1): vinse il Pisa con le reti di Jadid e Ventura.