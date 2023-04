Il sindaco Conti insieme allo sfidante a S. Rossore

di Renzo Castelli

Va in archivio, con una bella giornata di corse (anche politicamente interessante, e fra poco spiegheremo il perché), la stagione 2022-2023 a San Rossore. E’ stata una riunione piena anche di iniziative che il pubblico ha mostrato di gradire al di là del pur pregevole spettacolo sportivo, ma è stata soprattutto la stagione, a nostro avviso, che ha fatto registrare un fatto unico nella storia degli ippodromi: la messa a dimora delle "pietre miliari dell’ippica", un evento grazie al quale Alfea ha saputo distinguersi ancora una volta da tutte le altre società di corse italiane. E ogni anno il parterre si arricchirà di altri nomi che hanno fatto la storia del "paese dei cavalli", quindi, in maniera direttamente proporzionale, della storia del galoppo italiano e non raramente mondiale. E veniamo a quest’ultima giornata di corse che rappresentava il gran finale del galoppo a San Rossore, coda di uno splendido e… Amabile 133° premio "Pisa".

Al centro del programma il 17° premio "Corpo Guardie di Città", sempre portatore di iniziative benefiche, ieri concentrate sull’infanzia. Da un maxi burraco al quale hanno partecipato cento giocatori e da due lotterie è stata ricavata una somma il cui ricavato sarà stato distribuito fra la "Città dei Bambini" di Padre Ernesto Saksida per sostenere la missione salesiana "Cidade Don Bosco" che cura e assiste oltre 2 mila bambini delle favelas di Corumbà (Brasile), il Gruppo Missioni Africa, che assiste i minori del Corno d’Africa, la "Fondazione Stella Maris" e la "Fondazione Meyer", iniziative alle quali ha concorso anche San Rossore Dental Unit. Fra gli undici cavalli al via sui 1500 metri, favori del pronostico orientati su London Sky (A. Satta) che non ha tradito i suoi supporter battendo il decenne City of Stars.

Nel dopo corsa, per la consegna delle coppe a proprietario, allenatore e fantino si sono avvicendate personalità della politica presenti per l’occasione, come del resto avviene ogni anno, in rappresentanza di maggioranza e opposizione. Momento politicamente interessante, dicevamo, poiché con il sindaco Michele Conti, che ha consegnato la coppa al proprietario del vincitore, era presente il suo competitor Paolo Martinelli, accanto all’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi c’era la senatrice del Pd Ilenia Zambito e via con altri nomi bipartisan. Uno spettacolo interessante. Da segnalare anche che il Sottosegretario all’Agricoltura, con delega all’ippica, Patrizio La Pietra, aveva inviato un messaggio all’Alfea congratulandosi per l’organizzazione dell’evento sportivo. Undici cavalli al via anche nel premio "San Rossore Dental Unit", metri 2000. Favori del pronostico per Shark Alert bruciato sul palo da Ector de Maris (G. Ercegovic).

La premiazione è stata effettuata dal professor Giovanni Menchini Fabris mentre un’autentica folla di amici prendeva parte alla foto di rito. "Ogni anno – ha commentato il professor Menchini Fabris – questa corsa è per noi un’occasione di festa".

Le altre corse del pomeriggio sono state vinte da Devany (D. Di Tocco), Nawaf (G. Marcelli), Borgo dei Pittori (S. Mulas), Divino (M. Arras), Blue Kiss (A. Ferramosca). E ora arrivederci al 22 ottobre quando scatterà la nuova stagione. Intanto ringraziamo i nostri lettori per averci seguito in una stagione che è stata lunga 167 giorni. Un percorso che ha visto tanti splendidi cavalli, 40 vincitori e ha distribuito 2 milioni e 788.930 euro di premi.