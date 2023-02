Il ritorno al gol di Gliozzi E’ il capocannoniere nerazzurro

E’ tornato il bomber nerazzurro Ettore Gliozzi. Bollato come "riserva di lusso" negli ultimi anni di Serie B, specialmente a Como dove è spesso stato considerato come la quarta punta, nel Pisa il suo ruolo è invece centralissimo, essendo il capocannoniere della squadra con 8 reti in 19 presenze, di cui 12 da titolare. Vista anche l’assenza ormai prolungata di Ernesto Torregrossa e il lavoro di ambientamento di Stefano Moreo che sta ancora abituandosi ai compagni e ai dettami tattici di Luca D’Angelo, Gliozzi (nella foto a fianco festeggiato da Masucci) è diventato il punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Il giocatore ha interrotto un digiuno di quasi un mese e mezzo contro la Reggina perché non segnava dallo scorso 17 dicembre quando i nerazzurri vinsero con un perentorio 3-0 al Brescia. Nonostante questo resta il capocannoniere della squadra con una rete segnata ogni 152 minuti. Tra gli attaccanti Gliozzi ha superato ampiamente tutti i contendenti in maglia nerazzurra dal punto di vista del minutaggio, con 1193 minuti disputati a fronte dei 1089 di Sibilli, i 484 di Masucci, i 566 di Torregrossa e 241 di Moreo.

Tra i giocatori offensivi solo Morutan ha giocato di più, con 1545 minuti, mentre Matteo Tramoni è di poco sotto il numero 9 con 975 minuti in campo. Statistiche in netta controtendenza con gli anni passati, quando, specialmente a Como, era l’attaccante con il minor minutaggio, ma ciò non gli ha impedito di segnare lo stesso numero di reti dei titolari. Ora la punta di Siderno ha nel mirino la doppia cifra e per lui, nel campionato cadetto, sarebbe una prima volta. Gliozzi è ancora nella top 5 dei migliori marcatori del campionato di Serie B. Meglio di lui hanno fatto soltanto la rivelazione Cheddira del Bari, protagonista agli scorsi Mondiali in Qatar, e Brunori del Palermo, entrambi con 13 reti messe a segno, quindi Pohjanpalo del Venezia e Lapadula del Cagliari, ambedue con 9 reti segnate. Di lui D’Angelo, come ha sempre dichiarato in conferenza stampa, ne apprezza le abilità non solo di attaccante puro, ma anche di calciatore in grado di aggredire gli spazi e servire i compagni, partendo anche da una posizione magari più defilata sull’esterno.

Michele Bufalino