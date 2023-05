Il Rigamonti teatro difficile 14 sconfitte in 25 sfide

Tutto pronto per una delle grandi classiche del Pisa in Serie B: i precedenti ufficiali in casa del Brescia sono infatti ben 25. Il bilancio complessivo delle sfide del "Rigamonti" è poco lusinghiero: 6 vittorie, 14 sconfitte e 5 pareggi. Nell’ultima gara giocata in Lombardia, però, la formazione guidata da mister D’Angelo ha potuto festeggiare: il siluro scagliato da Sibilli all’incrocio dei pali il 27 novembre 2021 valse il successo e il primo posto in classifica. Nella stagione precedente invece andò in scena una vera e propria festa del gol, in una partita che – come quest’anno – arrivò al penultimo turno di campionato: lo Sporting Club passò in vantaggio con la rete di Marin in avvio di gara, poi il Brescia ribaltò il punteggio con la doppietta di Ayè e il sigillo di Donnarumma. Poco dopo l’ora di gioco prima Mastinu si fece ipnotizzare dal dischetto dal portiere biancoblu Joronen, e poi toccò a De Vitis realizzare dagli undici metri il momentaneo 3-2. I padroni di casa riallungarono con la terza rete personale di Ayè, prima di incassare il definitivo 4-3 da Sibilli.

M.A.