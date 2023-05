Il "Rigamonti" sarà gremito

Se, da una parte, la sconfitta meritata sul terreno del Parma ha rallentato l’inerzia della formazione biancoblu, dall’altra in casa bresciana c’è ancora la convinzione di essere artefici del proprio destino nella corsa verso la salvezza. Il Brescia dall’arrivo di Gastaldello sulla panchina ha racimolato 13 punti in 11 gare, salutando le ultime tre posizioni della classifica e piazzandosi in modo stabile nei playout. Dopo il 2-0 incassato al "Tardini" il quadro generale per le "rondinelle" non è peggiorato: dietro di loro hanno perso tutte, davanti soltanto il Cittadella ha dato uno strappo battendo il Benevento: così il diciassettesimo posto dei biancoblu è rimasto invariato, anche se la distanza dalla salvezza diretta adesso è di tre lunghezze. Dopo un’intera stagione trascorsa a contestare e osteggiare ferocemente il patron Massimo Cellino, la tifoseria lombarda ha sotterrato l’ascia di guerra in nome del bene della squadra: si spiegano così le oltre 2300 presenze nel settore ospiti parmense domenica scorsa e i circa 10mila che sabato pomeriggio affolleranno il "Rigamonti" (merito anche di una promozione a prezzi stracciati). Lo stadio bresciano sarà una vera e propria bolgia, con i calciatori e lo staff tecnico consapevoli di giocarsi un jolly molto pesante in ottica playout: un successo nel confronto con il Pisa spingerebbe Ayè e compagni parecchio lontano dallo spettro della retrocessione diretta, mentre un pareggio o una sconfitta lascerebbero aperto il discorso fino al triplice fischio dell’ultimo turno. Non saranno del match i terzini Jallow e Pace, il centrale Papetti, il centrocampista Bertagnoli e i trequartisti Olzer e Galazzi. Il terzino Karacic e il centrocampista Listkowski possono recuperare.