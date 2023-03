Il premio "Parola" vinto da Regal Love

Regal Love (N. Pinna) ha vinto con sufficiente facilità il premio "Antonio Parola", prova di centro del convegno feriale a San Rossore. Sulla distanza dei 1500 metri il cavallo allenato da Diego Dettori ha avuto la meglio su ManchesterBoy e For The Faithful. Non c’erano coppe in palio ma soltanto la soddisfazione di avere vinto la corsa dedicata a un personaggio che ha fatto la storia dell’ippica vivendola da un osservatorio particolare e a suo modo privilegiato: quello delle scarpe del cavallo, cioè dai suoi zoccoli. Il barbaricinese Parola fu infatti il maniscalco più celebrato d’Italia avendo ferrato Ribot anche in circostanze drammatiche come quando, alla viglia dell’Arc de Triomphe del 1956, ci si accorse di una lieve zoppia. Utilizzando al meglio tutto quanto aveva imparato negli anni Parola riuscì, con una soletta, a riparare al danno e Ribot corse e vinse (e come vinse!). Detto del premio "Antonio Parola" procediamo in ordine cronologico. Dopo il successo di Postino Volante (A. Siri) nel premio "Amedeo Tanzi", e dopo il premio "Parola" del quale già si è detto, otto al via nel premio "Viani", metri 1800. Favorito Kraram ma successo dell’outsider Glen Fall.

Quindi anglo-arabi nel premio "Sanzio" metri 1500 nel quale Kaimano da Clodia (S.R Saiu) ha tenuto tutti a debito rispetto. Sui 2000 metri si sono incontrati i nove 3 anni del premio "Giuseppe Bocchini" che fu il fedele groom di Ribot. Successo di Kensington Square (A. Satta) che veniva da una prova incolore. Nel team del grande campione di Dormello era anche Mario Marchesi, il più fedele compagno di lavoro dell’allenatore Vittorio Ugo Penco durante la non facile gestione di Ribot e di tanti altri campioni. La corsa, sui 2000 e ancora per 3 anni (ma di maggior qualità) a lui dedicata ha visto il netto successo di Artena (D. Vargiu). In chiusura, anziani sui 1300 metri del premio "Donatello" che è stato vinto da Sunshine Day (A. Fiori). Si torna a correre domenica con il Palio dei Comuni della provincia di Pisa al centro del pomeriggio.

r.c.