Il Pisa sfida... il Pisa: allenamenti e carica

di Michele Bufalino

Atmosfera più che spensierata dai campi di San Piero a Grado, nel centro sportivo "Cetilar", dove i nerazzurri hanno iniziato gli allenamenti settimanali, dopo due giorni di riposo, in vista della sfida di sabato 1 aprile a Cosenza, alle 14. Davanti a circa un centinaio di tifosi che hanno potuto salutare i propri beniamini, intenti a fine sessione a firmare autografi e scattare selfie, il gruppo di D’Angelo era a regime iper-ridotto. Le notizie più importanti arrivano dall’infermeria. Gaetano Masucci, dopo una settimana di allenamenti differenziati a causa di un problema muscolare, è tornato a tutti gli effetti in gruppo, disputando anche la partitella. Arturo Calabresi è tornato a svolgere una parte atletica e mista con la squadra, ma non la partitella, a causa dei postumi dell’operazione al naso per la frattura del setto nasale dei giorni scorsi. Difficile che il difensore possa partire titolare contro i lupi, ma sarà sicuramente almeno aggregato in panchina con una mascherina protettiva. Ancora non si è assorbito del tutto invece l’ematoma di Idrissa Touré, intento ad allenarsi tra pesistica e cyclette dalla palestra. Difficilissimo, più che nel caso di Calabresi, rivederlo a disposizione per Cosenza, ma lo staff tecnico sta cercando di rimetterlo in piedi per la sfida successiva al Cagliari. Ieri dal campo di San Piero a Grado era assente anche Pietro Beruatto, con un permesso speciale per motivi personali. Il giocatore tornerà a disposizione oggi per il doppio allenamento del martedì.

Privi anche dei sei giocatori convocati in nazionale (Rus, Morutan, Marin, Nagy, Esteves e Torregrossa) D’Angelo ha così messo in campo una selezione di 8 giocatori contro 8 facendo sfidare attacco contro difesa. Da una parte, agli ordini di Vukovic tra i pali, Hermannsson, Barba, Caracciolo, Sussi; Zuelli, Mastinu e De Vitis. Dall’altra invece, con Nicolas tra i pali, Gliozzi, Masucci, Sibilli, Lisandru e Matteo Tramoni, Moreo e Gargiulo. In rete Sibilli, Hermannsson, Masucci, Caracciolo, Zuelli (doppietta), Moreo e Mastinu. Per quest’ultima rete c’è stato anche un divertente siparietto tra il tecnico Luca D’Angelo, i giocatori e il direttore generale Giovanni Corrado. Finte proteste dei calciatori per la rete su punizione di Mastinu con il tecnico che ha esclamato: "Pensate a giocare, c’è il Var". Proprio Corrado, in veste di var, ha successivamente fatto l’emblematico gesto arbitrale annullando la rete del centrocampista, tra le risate dei tifosi. Nel frattempo dal ritiro della nazionale scambio di battute tra il difensore nerazzurro Adrian Rus e il centrocampista del Parma Man. Rus ha infatti scritto, sul proprio profilo instagram: "Vieni a Pisa", al compagno di nazionale, per poi sentirsi rispondere dal collega: "Forse invece sarà Morutan a venire a Parma" tra fantamercato e suggestioni. Tutti i calciatori sopra menzionati fanno parte, tra l’altro, della stessa scuderia di procuratori, essendo seguiti da Ioan Becali.