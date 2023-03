Il Pisa Beach soccer trova casa Ecco la sua "Arena" sulla sabbia

Una stretta di mano, tanti sorrisi e la consapevolezza di aver messo nero su bianco un passaggio atteso da troppi anni: il plurititolato Pisa Beach Soccer – campione d’Italia in carica – ha finalmente trovato una casa "stabile". Nella mattinata di mercoledì 8 marzo, infatti, il presidente del sodalizio nerazzurro Alessandro Donati, il presidente e l’amministratore delegato di Pages Paolo Panattoni e Marco Lo Cicero e il consigliere comunale della Lega Giovanni Pasqualino hanno ratificato l’accordo: il Pisa BS potrà allenarsi e disputare le partite ufficiali della stagione 2023 nelle strutture ospitate all’interno dello stabilimento balneare Orange Beach. Pages ha ottenuto dal Comune la gestione in concessione della struttura posizionata a Tirrenia e adesso, con un’unità di intenti completa che ha coinvolto anche il titolare della delega agli sport da spiaggia all’interno dell’assemblea cittadina, c’è l’ufficialità riguardante tutte le attività della società scudettata. I nerazzurri utilizzeranno l’Orange Beach per gli allenamenti ufficiali della prima squadra e della formazione Under 20, in preparazione delle seguenti competizioni: Campionato Serie A, Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Campionato Under 20, Euro Winners Cup.

La struttura verrà utilizzata dalla società presieduta da Donati anche per l’organizzazione di eventi legati al progetto Pisa Bs Next Generation, un punto di riferimento importante per la crescita e lo sviluppo del settore giovanile, con l’obiettivo di creare una vera e propria "cantera" nerazzurra. Verranno anche organizzati degli Open day nel mese di maggio, dedicati a coloro che vogliono avvicinarsi, anche per la prima volta, alla disciplina del beach soccer. Saranno inoltre organizzati dei camp estivi che coinvolgeranno molti giovani in collaborazione anche con altre società di calcio giovanile del territorio. Infine una delle grandi novità sarà il ritorno del "Torneo dei bagni", manifestazione ludico amatoriale che vedrà il coinvolgimento diretto di Sib Confcommercio, sindacato italiano balneari. Il presidente nerazzurro Alessandro Donati commenta: "Finalmente abbiamo la possibilità di avere uno spazio dove svolgere tutta la nostra attività, con un occhio particolare al settore giovanile, che finalmente potrà essere sviluppato a dovere".

M.A.