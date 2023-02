Il Pisa Beach Soccer definisce lo staff tecnico della formazione Under 20

Lo staff tecnico del Pisa Beach Soccer Under 20

Pisa, 15 febbraio 2023 – Nei locali del Pisa Beach Soccer, dove fa bella mostra di sé la coppa di campione d’Italia della stagione 2022, è stato finalmente ufficializzato il nuovo staff tecnico per la categoria Under 20, alla presenza del direttore sportivo del progetto Next Generation Alessandro Vaglini e del presidente Alessandro Donati. Assente per motivi di lavoro il direttore tecnico Next Generation Enrico Pasquini.

Alberto Montecalvo e Dario Ficini, due volti noti del panorama del calcio e del beach soccer locale, ma non solo, saranno quindi i due nuovi punti di riferimento per quanto riguarda lo staff tecnico della Primavera nerazzurra. Montecalvo, due volte Campione d'Italia con la formazione pisana, si sveste così dei panni di “beacher” per affrontare questa nuova sfida e commenta così il nuovo incarico: “Sono molto contento per questa nuova opportunità, per questa nuova esperienza. Sono onorato di poter continuare a far parte di questa società, con la quale mi sono sempre trovato benissimo. Li ringrazio per la fiducia, sarà un percorso di crescita importante”.

Soddisfazione anche da parte di Dario Ficini, da anni ormai nel mondo del calcio giovanile e dilettantistico della zona: “Sono molto onorato di questa chiamata, ho risposto con molto entusiasmo. Spero di far bene, sicuramente metterò tutto l'impegno possibile. Il progetto mi piace, e non vedo l'ora di cominciare”. Queste le dichiarazioni del presidente Donati: “Siamo soddisfatti per questi ulteriori inserimenti nella nostra società, nel nostro staff. Alberto è riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni con noi come calciatore e adesso speriamo che possa togliersele anche come allenatore. Dario è una figura conosciutissima nell'ambiente calcistico del territorio, l'abbiamo scelto proprio per questo motivo, in linea con i nostri obiettivi. Quest'anno potremmo lavorare con programmazione, finalmente nella nostra beach arena sulla spiaggia, e potremo quindi lavorare con tranquillità per cercare di sviluppare la categoria, in ottica di una crescita anche della prima squadra”.

Il responsabile Vaglini, ringraziando a nome dell’intera società nerazzurra il tecnico Gianmarco Salvadori per il lavoro svolto fino alla scorsa stagione, ha concluso: “Tanta soddisfazione, tanta attesa e tanta voglia di cominciare questa nuova avventura, anche insieme ai due nuovi collaboratori. Vogliamo portare avanti il nostro progetto nel miglior modo possibile, cercando, divertendoci, di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.