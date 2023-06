Il Modena sulle tracce di Hermannsson

Mancano poco più di due settimane all’apertura del calciomercato e poco è emerso al momento sui possibili movimenti in entrata e in uscita del Pisa Sporting Club. Come noto, la società, per costruire la nuova squadra, dovrà innanzitutto cedere per sfoltire una rosa di una quarantina di giocatori tra calciatori della prima squadra e rientri dai prestiti. Qualcosa però inizia ad emergere. In uscita il Modena ha messo gli occhi su Hjortur Hermannsson e sarebbe pronto a formalizzare un’offerta. Bisognerà poi capire il futuro di Leonardo Loria. Il Frosinone ha l’opzione per il riscatto del calciatore, ma secondo quanto emerge dalla Ciociaria non lo riscatterà. Per il mercato in entrata invece, secondo Tmw, Marco Ezio Fossati, classe 1992 ed ex centrocampista, tra le altre, del Monza, potrebbe tornare in Italia dopo un’esperienza all’Hajduk Spalato, dato che al momento il calciatore è in scadenza e partirà a parametro zero. Su di lui avrebbero posato gli occhi il Parma e il Pisa. Non è il solo calciatore ad essere stato accostato alla società nerazzurra. Nei giorni scorsi si è fatto il nome del giovane Alessandro Sersanti, classe 2002, dalla Juve Next Gen, già convocato da Allegri nell’ultima partita di campionato della Juve. Il centrocampista sarebbe un profilo interessante anche in ottica contributiva con le nuove facilitazioni chi schiera italiani under 21. In porta inoltre, da gennaio non si fa che parlare di Nicola Leali, che da mesi ha annunciato all’Ascoli la volontà di non rinnovare il proprio contratto. Su di lui c’è mezza Serie B. I nerazzurri però hanno sotto contratto ben 4 portieri e Nicolas ha rinnovato fino al 2025. Michele Bufalino