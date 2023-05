"Il mio Destino non è scritto Ma sicuramente resterò qui"

di Saverio Bargagna

"Ciao" è una parola triste in qualsiasi storia d’amore: sostantivo da pronunciare a denti stretti, magari con le lacrime agli occhi e solo quando è il momento adatto, non certo prima del tempo. Non adesso, non ancora con i playoff da conquistare e, forse, altre partite da giocare a maggio e forse perfino a giugno se il Destino decidesse di tracciare parabole adesso impensabili. Gaetano Masucci non vuol finire in "giallo": la casacca usata a Brescia, il gol che dà speranze e corpo al finale di stagione e il cartellino di quel colore acceso rimediato in Lombardia che costa una giornata di squalifica, proprio all’ultima di campionato. Ma anche l’ultima da professionista? Se lo chiedono in molti, lui risponde così.

"Nel corso dell’anno – argomenta Gaetano Masucci ai microfoni di Canale 50 nell’ambito della trasmissione de ‘Il nerazzurro’ che ha deciso di celebrarlo – ho avuto modo di fare un paio di chiacchierate con la dirigenza. Credo che, dopo sei anni e mezzo di militanza nel club, fra noi vi sia un rapporto che va al di là di tutto. Vi è una stima reciproca, umana e professionale. Ci siamo detti che, comunque vada a finire, dovrei restare. Poi le valutazioni le faremo a bocce fermo. Adesso le priorità sono altre".

Il futuro di Masucci sarà quindi ancora sotto la Torre: fosre in campo o, magari con maggiore probabilità, con un ruolo nello staff. Impossibile, al momento, stabilire quale. "Non è ancora giunta l’ora di affrontare la questione – aggiunge Masucci al microfono di Aldo Orsini –, ma è chiaro che qui sto bene". "In questa stagione – analizza – mi sto ritagliando uno spazio che mi gratifica e che sta portando buoni frutti. Non sono mai stato un grande bomber, ma forse sono riuscito, ancor di più quest’anno, a segnare diversi gol. Sto bene a livello mentale e ambientale".

Masucci, sei gol all’attivo, è la bandiera di un Pisa troppo spesso alla ricerca di sé stesso. "Sono fortunato perché qui sono felice – conclude –. Sarò ripetitivo ma non smetterò mai di ringraziare il popolo pisano che è stato e sarà ancora, lo spero, al mio fianco. Ciò che questa tifoseria mi regala è qualcosa che è andato oltre a ciò che potevo immaginare e desiderare".