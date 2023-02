Il graduale recupero di bomber Torregrossa Allenamenti atletici con il resto del gruppo

Una parziale buona notizia arriva dai campi di San Piero a Grado. È iniziato ieri pomeriggio infatti il graduale reinserimento in gruppo di Ernesto Torregrossa nel gruppo nerazzurro. L’attaccante non è ancora al top e ha svolto coi compagni solo la parte atletica, senza toccare il pallone, per poi proseguire nel suo allenamento differenziato. Molto difficile, come emerso dai giorni scorsi, un impiego contro il Venezia, ma D’Angelo potrebbe comunque convocare il giocatore, così come dichiarato a margine della conferenza stampa che anticipava la sfida alla Reggina, come è stato portato in panchina in queste settimane Antonio Caracciolo, anche in ottica morale del gruppo e dello stesso giocatore. Molto più probabile un inserimento in gruppo totale a partire dalla prossima settimana in ottica di sfida al Perugia o al Parma. Oggi invece il penultimo allenamento, sempre dai campi di San Piero a Grado, mentre domani ci sarà la rifinitura pre-gara all’Arena, a poche ore dal match, nel corso della mattinata. Deciso intanto ieri l’arbitro della partita contro il Venezia in programma domani alle 20.30 sarà Daniele Paterna di Teramo.